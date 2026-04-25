Belve, Sal Da Vinci cede davanti alla Fagnani e replica ad Aldo Cazzullo: la stoccata al veleno A Belve, Sal Da Vinci torna sulle critiche di Aldo Cazzullo dopo mesi di silenzio: davanti a Francesca Fagnani replica alle polemiche sul trionfo a Sanremo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Prepariamoci a una puntata esplosiva perché sarà così. Martedì 28 aprile 2026, su Rai 2 quella di Belve sarà un appuntamento davvero da non perdere. Il motivo? Be’, tra gli ospiti ci sarà Sal Da Vinci e, se consideriamo una recente promessa che il cantante ha fatto, con la capacità della Fagnani di scovare anche i segreti più reconditi dall’anima… be’, verrà fuori il caos. Stando a una piccola anticipazione, Sal Da Vinci replicherà ad Aldo Cazzullo, il quale, mesi fa, aveva duramente criticato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Per Sempre Sì. Il cantante, tra l’altro, aveva anche promesso ai fan che non avrebbe replicato a questa dichiarazione, e invece… Di seguito, tutti i dettagli.

Belve, Sal Da Vinci e la replica ‘gelida’ ad Aldo Cazzullo: cos’ha detto

In molti lo ricordano molto bene: Sal Da Vinci aveva deciso di non replicare agli attacchi di Aldo Cazzullo e aveva chiesto anche ai suoi fan di fare lo stesso. Una linea mantenuta per mesi, almeno fino all’intervista con Francesca Fagnani a Belve, in onda il 28 aprile alle 21.20 su Rai 2. Durante il faccia a faccia, la conduttrice ha riportato le parole con cui il vicedirettore del Corriere della Sera aveva criticato Per Sempre Sì, il brano vincitore di Sanremo, definendolo "roba buona per un matrimonio camorrista" e sostenendo che le canzoni nazionalpopolari "avevano il buon gusto di farle arrivare seconde".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sal Da Vinci ha spiegato di aver scelto finora di non alimentare la polemica: "Non ho voluto assolutamente replicare a questo tipo di provocazioni, ho chiesto anche ai miei fan di non farlo". Ma quando Fagnani ha insistito sul significato di quelle critiche, il cantante ha risposto senza giri di parole: "È come offendere, è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato. Si entra nella sfera un po’ più della mancanza di rispetto". Poi è arrivato anche il riferimento a un’altra frase di Cazzullo, "È amato da quelli che non amano Napoli", che ha provocato la replica più spontanea di Sal Da Vinci: "E che n’ sacc — dai milanisti, dagli interisti… che mi fanno pure simpatia".

Sal Da Vinci, super favorito in Italia ma non all’estero

Tra un’intervista e l’altra, l’attenzione di Sal Da Vinci è completamente rivolta all’Eurovision Song Contest, occasione internazionale che porterà il cantante partenopeo davanti a milioni di spettatori europei. In Italia è già considerato tra i possibili favoriti grazie al successo recente del suo brano, mentre all’estero i bookmaker non lo indicano ancora tra i principali candidati alla vittoria. Per l’artista sono settimane decisive queste, tra la sfida europea e l’uscita del nuovo album.

Potrebbe interessarti anche