Francesca Fagnani a rischio, la Rai la elogia ma dietro le quinte c'è caos: "Conferma Belve non è certa", cosa succede Il programma di Rai 2 è uno dei punti forza, elogiato anche durante la presentazione dei Palinsesti 2026-2027: alcune voci riporterebbero un clima poco disteso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Francesca Fagnani grande assente alla presentazione dei Palinsesti Rai 2026-27 di Ancona, nonostante Belve sia stato uno dei programmi più celebrati della stagione televisiva appena conclusa. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito alimentato voci e retroscena. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, dietro le quinte del programma di interviste di Rai 2 regnerebbe un clima tutt’altro che sereno. Dunque, è naturale chiederci: ma la messa in onda ad ottobre è confermata o no? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più.

Belve, Francesca Fagnani assente alla presentazione dei Palinsesti 2026-2027: a rischio eliminazione? I rumor

Alla presentazione dei Palinsesti Rai 2026-27 ad Ancona, è stato dato ampio spazio al programma di Francesca Fagnani, "Belve", che viene confermato dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione. È prevista una nuova edizione tra il 20 ottobre e il 1 dicembre. È stato annunciato anche il ritorno dello spin-off "Belve Crime", descritto come: "Un percorso di interviste esclusive a protagonisti diretti o testimoni chiave, con l’obiettivo di indagare in profondità le dinamiche umane e psicologiche legate a vicende che hanno segnato il Paese…" Su Dagospia, Giuseppe Candela ha sottolineato l’assenza di Francesca Fagnani alla presentazione, nonostante il programma sia stato valorizzato per i risultati ottenuti. In particolare ha scritto:

"Non c’è neppure la belva Fagnani, il suo programma viene ‘usato’ in conferenza dall’AD di Rai Pubblicità che rilancia i suoi ottimi risultati…Il titolo figura pure nelle brochure…"

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Secondo il giornalista, dietro le quinte ci sarebbe un clima teso: "Attenzione, per finire lanciamo una piccola bomba: il clima sarebbe tutt’altro che sereno…" E questo potrebbe avere ripercussioni sulla programmazione, tanto che la messa in onda non sarebbe del tutto certa: "La messa in onda di Belve in autunno non sarebbe certa…" Insomma, nonostante gli elogi, i rumor riportati mostrano un quadro di incertezza ma, per adesso, sono solo voci. Staremo a vedere cosa succederà.

Palinsesti Rai 2026-2027, le novità

Venerdì 3 luglio, alla sede Rai di Ancona, sono stati presentati i palinsesti Rai 2026/2027, con conferme e novità soprattutto per il daytime. Rai 1 conferma i programmi storici come Unomattina, La Vita in Diretta, È sempre Mezzogiorno!, L’Eredità, oltre a 1mattina News, La Volta Buona e il ritorno di format come Reazione a Catena, Domenica In e Da noi… A ruota libera. Tra le nuove proposte arrivano Bar Centrale con Elisa Isoardi e Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo.

Tornano anche diversi programmi consolidati come Linea Verde, Camper, Il Provinciale, Tv Talk, La Porta Magica, e I Fatti Vostri, mentre si rafforza il filone del factual entertainment. Tra le novità spiccano Il giorno più lungo con Enzo Miccio, Pets – Animali del cuore con Lorella Boccia e Caffè Italia su Rai 3 con Greta Mauro e Pino Strabioli.

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