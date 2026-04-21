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Belve, Fiorello ‘stronca’ Brigitte Nielsen: “Sbagliato e scorretto quello che ha detto su Stallone”

Lo showman de La Pennicanza è entrato a gamba tesa sulle recenti dichiarazioni dell'attrice e modella. Poi in diretta la chiamata all'amico Gianni Morandi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

È stata una puntata intensa, quella in onda oggi negli studi de La Pennicanza. Fiorello ha affrontato di petto le recenti parole divisive di Brigitte Nielsen a Belve, e non si è risparmiato sul caso ‘escort’ scoppiato nel mondo dello sport. Poi un susseguirsi di contest musicali inediti (per lanciare giovani talenti della musica italiana), una video-chiamata inattesa a Gianni Morandi e l’intervento irriverente di Giulia Salemi (presente tra il pubblico). Vediamo qui sotto un recap di tutto quello che è successo.

Belve, la stoccata di Fiorello a Brigitte Nielsen

"Oggi si parlerà soprattutto di sesso", ha esordito Fiorello con un sorriso. E come promesso, lo showman de La Pennicanza si è lanciato a capofitto nel tema del momento: "Ma possibile che il mondo è sull’orlo della guerra mondiale e noi ci dobbiamo occupare dei calciatori che vanno a escort? Ma non solo i calciatori, c’è questo di Formula 1…il pilota l’hanno riconosciuto perché pare che avesse i boxer a scacchi bianchi e neri…secondo me quello più papabile è Bottas, nomen omen…".

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E ancora: "Ma poi la droga…usavano dei palloncini di gas esilarante…sti calciatori sono veramente dei maiali tutti…il sesso la fa da padrone, basta, bisognerebbe mastu**arsi un po’ di più. Intanto bruci 400 calorie…quelli del Governo devono mastu**arsi perché solo così si possono tranquillizzare…io sto parlando anche per le signore eh".

Terminato lo sfogo iniziale, Fiore è passato alle recenti anticipazioni di Belve. In cui l’attrice Brigitte Nielsen non ha risparmiato stoccate all’ex storico Sylvester Stallone: "Avete sentito di Sylvester Stallone? Questa sera dalla Fagnani c’è Brigitte Nielsen, dice a Belve ‘Stallone mi ha distrutto la carriera’….e poi dice ‘A letto – ecco questo non si fa – era un coniglio’…siccome lui usa gli steroidi diciamo che è veloce". Poi l’attacco diretto: "Stallone è un mito…Brigitte ha sbagliato, dopo una relazione si fanno illazioni sul sesso, e non è corretto".

L’intervento di Gianni Morandi e l’ironia di Giulia Salemi

A seguire, Biggio e Fiorello hanno lanciato la nuova rubrica musicale ‘Dammi solo un minuto’, uno spazio inedito pensato per lanciare i nuovi talenti nel panorama italiano. Per prima si è esibita la debuttante Ilaria Cappler, che ha incontrato l’apprezzamento di tutti i presenti. Compresa Giulia Salemi, seduta in platea tra il pubblico. Ed è stata proprio la conduttrice di origini iraniane a intervenire a gamba tesa, punzecchiando il co-conduttore di Fiorello così: "Posso dire che sono più brava di Biggio sui congiuntivi?".

In chiusura, Fiorello si è collegato in videochiamata con l’amico Gianni Morandi, stasera in scena con un super concerto al Palazzo dello Sport di Roma. "Sei pazzesco! Sei il nostro faro, lo sai", lo ha incitato il comico siciliano. Che poco prima lo aveva già omaggiato trasmettendo un video d’archivio, con lui, Gianni e Jovanotti impegnati in una versione a tre di ‘Ragazzo fortunato’. Di certo, per chi ha seguito La Pennicanza oggi, le emozioni non sono mancate.

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