Belve, Filippo Magnini stronca Federica Pellegrini: “Un amore travagliato. Non ha lasciato un bel ricordo”

Nelle prime anticipazioni della puntata di domani, l'ex nuotatore ha commentato la storia complicata con la campionessa italiana. Poi lo sfogo sul caso doping.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, è pronto a tornare con un’intervista esclusiva all’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini. Nelle prime anticipazioni della ‘chiacchierata’ di domani, l’ex campione di nuoto affronta senza timore il suo rapporto travagliato con Federica Pellegrini. E non manca uno sfogo pesante sul processo sportivo per doping che lo ha coinvolto fino all’assoluzione del 2020. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Belve, la verità di Magnini sul processo per doping

Le prime anticipazioni della quarta puntata di Belve, in onda domani sera su Rai 2, si aprono con l’intervista a Filippo Magnini nel salotto di Francesca Fagnani. "Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile", racconta l’ex nuotatore a proposito dell’indagine per doping che lo ha coinvolto a partire dal 2017. "Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. E non solo io. Al mio amico Santucci hanno detto: se ci fai il nome di Magnini con te chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso".

E ancora: "Penso che per non far uscire altri nomi di atleti, puliti come me, ma atleti che solo il nome messo sul giornale dava fastidio, sicuramente è stato detto a lui che non è più atleta potete sfondarlo". Magnini però preferisce non mettere nei guai gli ex colleghi: "Preferisco non dirlo. Nomi di atleti importanti del nuoto e anche di altre discipline". Anche se aggiunge con rammarico: "Uno dei procuratori mi disse: al di là della verità questa è una faccenda personale tra me e te. Ho richiesto il dvd, ma casualmente quella frase non c’è". Interrogato sul perché non abbia sporto denuncia all’epoca, il nuotatore replica infine con convinzione: "Ho tempo per farlo. Ma ho ascoltato il consiglio del mio avvocato che mi ha detto: nella vita bisogna vincere, non stravincere".

La stoccata di Magnini all’ex Federica Pellegrini

Nelle anticipazioni di Belve, l’ex nuotatore tocca inevitabilmente anche il tema del rapporto con Federica Pellegrini. Ma le parole che riserva alla campionessa sono tutt’altro che lusinghiere. Quando Fagnani gli domanda se il loro è stato un amore importante, Magnini risponde: "Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo". E molto altro sarà pronto a rivelare, senza dubbio, nella puntata integrale in onda domani.

Oltre al nuotatore, ospiti della Fagnani saranno Martina Colombari e Orietta Berti, mentre Maria De Filippi tornerà nello studio di Rai 2 con una sorpresa speciale.

