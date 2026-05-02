Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è Dopo il successo di Belve, arriva Belve Crime: più puntate e nuovi casi di cronaca nera da raccontare, ma l'ospite più attesa rischia di saltare.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Belve 2026 ha chiuso i battenti martedì scorso, 28 aprile, con un’ultima puntata premiata da ascolti record (10,2% di share) e accompagnata dal consueto clamore generato dalle rivelazioni (e frecciate) degli intervistati Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power. Per Francesca Fagnani, però, non è ancora il momento di andare in vacanza. A partire dalla prossima settimana, infatti, occuperà lo stesso slot del prime time di Rai 2 con Belve Crime, lo spin-off dedicato alle interviste a testimoni e protagonisti di casi di cronaca nera italiani.

Si tratta di un programma già sperimentato lo scorso giugno con un’emissione premiata da ottimi risultati di pubblico, un format su cui Viale Mazzini punta molto, tanto da aver deciso di allungarlo rispetto alla durata inizialmente prevista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belve Crime si allunga: la Rai chiede gli straordinari a Francesca Fagnani

La prima e unica puntata di Belve Crime nel 2025 è andata in onda il 10 giugno, con le interviste a Mario Maccione, Tamara Ianni, Eva Mikula e Massimo Bossetti. L’esperimento si rivelò un grande successo, catturando l’attenzione di 1.570.000 telespettatori (12,4% di share), il miglior risultato dell’edizione 2025 del programma. Quest’anno la durata prevista della striscia "Crime" doveva essere di due puntate. Secondo quanto scrive Fanpage, però, la Rai avrebbe deciso di aggiungere un ulteriore appuntamento: il programma andrà quindi in onda con tre emissioni a partire dal 5 maggio.

Ecco il calendario previsto:

Prima puntata: martedì 5 maggio;

martedì 5 maggio; Seconda puntata: martedì 11 maggio;

martedì 11 maggio; Terza puntata: martedì 17 maggio.

Ospiti Belve Crime, la lista nascosta e il caso Stefania Cappa

Resta da capire quali saranno gli ospiti del ciclo 2026. Al momento non sono filtrate indiscrezioni sui protagonisti che si confronteranno con Francesca Fagnani, una variabile decisiva per il successo del programma, che si nutre anche dell’attesa intorno agli intervistati. Lo scorso anno Belve Crime fece il botto anche grazie alla presenza di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, che ribadì la propria innocenza.

Questa volta la conduttrice aveva tentato una manovra mediatica simile portando in trasmissione Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi e figura legata al caso di Garlasco. Il colpo sarebbe stato a dir poco eccezionale, perché attorno a Garlasco c’è una attenzione sui media mai vista prima per un caso di cronaca nera. L’accordo, però, secondo alcune ricostruzioni sarebbe saltato in extremis a causa della richiesta di un cachet per l’apparizione in TV, non compatibile con la linea Rai di non retribuire i protagonisti di casi di cronaca nera.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche