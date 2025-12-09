Belve Crime, perché stasera 9 dicembre non va in onda: la scelta di Francesca Fagnani La versione del talk dedicata alla cronaca nera non andrà in onda: al suo posto il film Moonfall. Perché.

Tutti i fan di Francesca Fagnani resteranno delusi quando questa sera, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 2 non vedranno la prima puntata della nuova stagione di Belve Crime. Lo spin off del talk della giornalista, infatti, era previsto per oggi e in rete già circolavano anticipazioni e grande attesa, ma a quanto pare i piani sono cambiati. La guida tv ufficiale dell’azienda pubblica riporta per stasera un film e quindi l’appuntamento con la versione di Belve dedicata all’esplorazione dei grandi casi di cronaca nera italiana è saltato. Niente incontri con le parti più oscure dell’animo umano: il pubblico si dovrà accontentare a quanto pare della pellicola fantascientifica Moonfall di Roland Emmerich.

Belve Crime non va in onda stasera 9 dicembre: cosa vedremo al suo posto

Questa sera su Rai 2 tutti si aspettavano di vedere il primo appuntamento con la nuova stagione di Belve Crime, lo spin off del talk di Francesca Fagnani che prova a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. La puntata, però, pare essere stata rimandata e al suo posto nella guida del canale è apparso il film Moonfall, di Roland Emmerich, con Halle Berry, Patrick Wilson e Donald Sutherland (QUI l’annuncio della programmazione). La pellicola racconta di una forza misteriosa che inizia a provocare catastrofi, sulla Terra e dintorni: gli scienziati scoprono che per risolvere il problema occorre andare sulla Luna, che nasconde molti segreti e sorprese. La pericolosa missione toccherà a tre coraggiosi astronauti.

Francesca Fagnani, quando torna in onda Belve Crime

Dopo l’ultima puntata di Belve, in onda martedì 2 dicembre, oggi era atteso su Rai 2 il primo appuntamento con la versione Crime del talk. Come abbiamo capito, però, non andrà in onda per far posto a un film ed è molto probabile che Francesca Fagnani abbia volutamente scelto di fare un break un po’ più lungo e andare in scena con le due puntate previste il 16 e il 23 per chiudere il ciclo prima di Natale. Per quanto riguarda i primi ospiti attesi e i casi di cronaca di cui si parlerà, è ancora tutto top secret.

