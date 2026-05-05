Belve crime, Fagnani annuncia gli ospiti della puntata di stasera: tornano i casi della Uno Bianca e della Mantide di Parma Si prospetta un viaggio nelle zone più oscure della cronaca nera italiana tra confessioni, tensioni in studio e Fagnani pronta a scavare dove pochi osano.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di Rai 2 si accende con il ritorno di Belve Crime, lo spin-off del format che ha già dimostrato di saper entrare in profondità nelle storie più controverse. Ad aprire ogni storia è il contributo della star di Youtube e scrittrice Elisa True Crime, che introduce i casi delineandone i contorni essenziali prima dell’ingresso in studio degli ospiti. Un passaggio che permette allo spettatore di orientarsi tra vicende complesse, riportando l’attenzione anche sulle vittime e sul contesto in cui i fatti sono maturati. Ma chi saranno gli ospiti intervistati? Vediamolo insieme.

Belve Crime, ospiti puntata 5 maggio: caso Miroslawa tra accuse e difesa personale

Ad aprire la serata è Katharina Miroslawa, figura centrale del cosiddetto giallo di Parma, uno dei casi più discussi della cronaca italiana. La vicenda ruota attorno all’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza, avvenuto tra l’8 e il 9 febbraio 1986, un delitto che ha intrecciato elementi di denaro, relazioni personali e sospetti, finendo per alimentare per anni un acceso dibattito mediatico e giudiziario.

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Durante il confronto, emergono subito toni accesi e una forte volontà da parte dell’ospite di ribaltare la narrazione che l’ha accompagnata nel tempo: "Ero la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono no?", afferma, lasciando intravedere una linea difensiva che punta dritta al pregiudizio mediatico. Il dialogo si fa teso quando vengono messi sul tavolo elementi che, secondo la sua versione, sarebbero stati trascurati nel corso delle indagini.

Roberto Savi e il peso della Uno Bianca

Cambio netto di atmosfera con l’arrivo di Roberto Savi, nome legato a una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, quella della banda della Uno Bianca. Ex poliziotto e figura chiave dell’organizzazione criminale, Savi ripercorre una stagione segnata da rapine, violenze e omicidi che hanno lasciato un segno profondo nel Paese. Il confronto si annuncia particolarmente complesso, perché tocca un punto cruciale: il paradosso di chi, da rappresentante delle istituzioni, si trasforma in protagonista del crimine.

La testimonianza di Rina Bussone

A chiudere la puntata è Rina Bussone, collaboratrice di giustizia legata al caso dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La sua è una testimonianza che arriva dall’interno, da chi ha vissuto da vicino dinamiche criminali e ha poi scelto di collaborare con gli inquirenti. Lei offrirà una prospettiva diversa, meno legata alla difesa personale e più orientata alla ricostruzione dei fatti, anche alla luce della condanna all’ergastolo inflitta a Raul Esteban Calderon.

Dove e come vedere la puntata

La nuova puntata di Belve Crime va in onda questa sera, martedì 5 maggio 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Per chi preferisce seguire il programma in streaming o recuperarlo successivamente, è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta che on demand.

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