Nuovo appuntamento in prima serata con Belve, il talk di interviste guidato da Francesca Fagnani che negli anni si è imposto per il suo stile diretto e senza concessioni. Anche nella puntata di martedì 21 aprile 2026 non mancano emozioni e rivelazioni inedite nel salotto della padrona di casa, che mantiene lo stile solito: pochi fronzoli, uno sgabello al centro della scena e una conversazione serrata in cui gli ospiti vengono messi di fronte a domande spesso scomode. Protagonisti della serata ci sono Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva, tre figure molto diverse per percorso e personalità. A fare da filo conduttore resta la capacità di Francesca Fagnani di guidare il dialogo con uno stile incisivo, spingendo gli ospiti a mostrarsi per ciò che sono, senza costruzioni. Il risultato è un racconto autentico, in equilibrio tra intrattenimento e introspezione. Scopriamo tutto quello che è successo a Belve, che ancora una volta, si conferma un appuntamento capace di distinguersi nel panorama televisivo, grazie a interviste mai prevedibili e a un’identità ben definita che continua a conquistare gli spettatori.



Belve, puntata del 21 aprile 2026: cosa è successo

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Francesca Fagnani parte in quinta con Brigitte Nielsen, prima ospite a sedersi nel salotto del talk show. La popolare attrice danese si apre raccontando il suo passato tra momenti d’oro nel cinema, festini con vip, passando anche per momenti difficili, tra i quali spicca la relazione complicata con Sylvester Stallone: "Mi ha distrutto la carriera, dopo che ho finito la relazione con lui nessuno voleva più lavorare con me" confessa l’ospite, che subito dopo continua parlando della dipendenza dell’alcol, della quale è stata priginiera per dieci anni: "Cercavo di curare me stessa con i bicchieri ma non sono mai andata a lavorare ubriaca". "Nel 2003 lei ingerisce troppe pastiglie, come si è salvata?" incalza la Fagnani. "Ho ricevuto un lavaggio del cervello da una persona ma non farò il nome. Lavoravo come una matta ed ero controllata da questa persona violenta, sia con me che con mia mamma". L’intervista cambia tono e l’attrice confessa il suo passato libertino: "Ho sempre preso e buttato gli uomini e mi sono divertita tanto con Arnold Schwarzenegger sui set". "Devo dirti un segreto: quando andavo a Sanremo durante il Festival giravo sempre con vestiti sexy ma senza mutande perché mi piaceva correre il rischio di essere scoperta" continua l’attrice. Prima di chiudere, l’attrice parla della relazione attuale con Mattia Dessi dichiarandosi finalmente felice.

Si prosegue con Elettra Lamborghini, che porta una ventata di allegria nello studio. "Che scomoda questa sedia, ma quanto dura l’intervista?" apre la cantante, che subito dopo si sofferma su dettagli scomodi delle sue parti intime: "La mia patong mi da qualche problema mi fa penare". La presentatrice le fa notare di essere la prima cantante italiana ad entrare nel museo delle ceri Madam Tussauds: "Devo dire che è stato un onore però poi mi ha dato fastidio un po’ perché nella statua tutti mi toccavano il seno". Si prosegue con ricordi della giovinezza: "Facevo finta di bere ma buttavo i drink e devo dirti che non mi sono mai fatta le canne". Arriva il momento di parlare della musica e la Lamborghini dice la sua su Sal Da Vinci e la sua recente vittoria a Sanremo: "Devo dire che se è riuscito lui alla sua età, anche io posso farcela e ho tempo". Prima dei saluti, la Lamborghini si concede delle dichiarazioni più profonde che quasi la fanno piangere: "La felicità va e viene ma la stabilità è molto più importante", "Se potessi riporterei in vita la mia cavalla e l’abbraccerei forte per sempre".

Terzo e ultimo ospite della serata è Shiva, è uno dei protagonisti più noti della scena rap italiana contemporanea che si mette a nudo ripercorrendo i momenti della sua carriera tra successi e cadute. Tra i momenti più difficili spicca la vicenda dell’arresto per tentato omicidio dopo che il rapper provò a difendersi sparando dei colpi ai suoi aggressori. "Il carcere non mi faveva paura perché conoscevo molta gente ed è stato più facile" replica il cantante, che subito dopo svela di aver sofferto tanto il fatto di non esserci stato nel momento della nascita di suo figlio. La Fagnani analizza alcuni testi del cantante che a suo dire sono poco rispettosi verso il genere femminile e il rapper si difende: "Ho scritto tante canzoni d’amore ma tutti si soffermano solo su queste frasi". Prima dei saluti arriva un altro momento di commozione nel quale Shiva confessa chi sarebbe la persona che riporterebbe in vita per qualche minuto: "Riabbraccerei il mio amico e rapper Cranio Randagio che non c’è più. Insieme a lui rivivrei momenti bellissimi e gli chiederei cosa c’è dall’altra parte. Io spero qualcosa di divertente come qua".