Belve (14 aprile), Carlo Conti commosso: "Ci sei riuscita". Poi Giulia Michelini delusa da Argentero e Chiofalo ‘stende’ la Fagnani Torna Belve con la nuova puntata in onda martedì 14 aprile su Rai 2. Francesca Fagnani ospita Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, in onda con la nuova puntata di martedì 14 aprile 2026. Dopo il debutto della scorsa settimana, cresce l’attesa per un nuovo appuntamento che promette, come sempre, confessioni senza filtri e momenti destinati a far discutere. A sedersi sullo sgabello più "temuto" della tv ci sono Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo, tre ospiti molto diversi tra loro pronti a confrontarsi con le domande dirette della conduttrice. Tra ironia, rivelazioni personali e possibili sorprese, la puntata del 14 aprile si preannuncia ricca di spunti, nel pieno stile del programma.

Belve, puntata 14 aprile 2026: cosa è successo

Ad aprire la serata è Carlo Conti, che si racconta con il suo consueto tono pacato, provando a restare nel solco della sua immagine pubblica mentre la conduttrice cerca di metterlo alla prova. Alla classica domanda iniziale su quale "belva" si senta, il conduttore risponde con leggerezza, paragonandosi a un delfino, capace di stare sia da solo che in compagnia senza creare problemi. "Qualì è il suo più grande difetto e pregio" chiede la presentatrice – "Sono troppo buono, lo dice anche Pieraccioni. Non ho difetti, forse che sono troppo buono" replica il presentatore che subito dopo si vanta di non dover chiedere scusa a nessuno e degli obiettivi raggiunti, tra i quali anche quelli economici: "Quando guardo il mio conto mi dico bravo". "Chi è il suo erede?" chiede la Fagnani, suggerendo De Martino: "De Martino è molto bravo ma dico Nicola Savino, che è partito con la radio come me". Non manca un momento di commozione nel quale il presentatore ricorda la mamma e dichiara che sarebbe la persona che riporterebbe in vita per dieci minuti: "Ci è riuscita a farmi piangere" chiude Carlo Conti.

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Lo show prosegue con l’arrivo di Giulia Michelini, attrice di cinema e televisione tra le più popolari della sua generazione. "Io mi sento un opossum perché quando c’è confusione mi viene da nascondermi" apre l’attrice alla prima domanda della presentatrice, che subito dopo inizia a provocare la sua ospite: "Mi dice un’attrice più brava di lei? Manuela Arcuri è più brava di lei?" la Michelini non cede anche se si lascia scappare una dichiarazione polemica: "Nel cinema ci sono tante dive, forse troppe dive". La Michelini si dimostra molto umile nel corso della chiacchierata: "Ancora faccio fatica a dire che lavoro come attrice e certe volte penso che non merito di essere dove sono". "Luca Argentero ha detto che lei è sempre agitata e mette ansia" legge la Fagnani, provocando la reazione verace dell’attrice: "Ma no, da Luca non mi aspettavo questo". L’intervista si chiude con la donna che confessa di non avere amici nel mondo del cinema: "Non frequento nessuno nel cinema".

Terzo e ultimo ospite della serata è Francesco Chiofalo, influencer e personaggio televisivo divenuto popolare dopo la partecipazione a Temptation Island. "Io volevo diventare un principe azzurro con tutti i ritocchi estetici" dichiara l’ospite alla domanda provocatoria della Fagnani, che si interroga su come sia arrivato a questo punto. "Le mie ex sono tutte innamorate di me, se faccio un gesto me le riprendo tutte" dichiara l’ospite romano, che regala una ventata di divertimento alla conduttrice e al pubblico in studio, che ride sonoramente fino al punto da doversi fermare, anche della frase successiva: "Il prete dovrebbe mettersi dei guantini quando da l’ostia perché non è tanto igienico dopo che tocca tutto". "Se riportassi in vita qualcuno avrei tante cose da dirgli" risponde l’ospite sbagliando la grammatica e scatenando le risate della conduttrice, che chiude: "Senta, lasciamo stare, chiudiamo così. grazie"



Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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