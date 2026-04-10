Belve, carrellata di nomi per le prossime puntate: ecco chi potremmo vedere, da Francesco Chiofalo a Raffaele Sollecito Tra indiscrezioni, conferme e qualche sorpresa inattesa, il ritorno di Belve e del suo spin-off Belve Crime promette altre interviste pungenti e volti capaci di far discutere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il ritorno di Belve ha riportato al centro dell’attenzione uno dei format più riconoscibili della televisione italiana recente, grazie soprattutto allo stile diretto e senza filtri di Francesca Fagnani. Dopo una prima puntata che ha visto protagoniste Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, il programma ha registrato numeri discreti, ma è chiaro che il vero punto di forza resta la scelta degli ospiti, sempre determinante per accendere curiosità e dibattito. Ed è proprio su questo fronte che iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulle prossime puntate.

Carlo Conti, Brigitte Nielsen e Shiva: i nomi più attesi a Belve

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, tra gli ospiti che prossimamente si potrebbero sedere sul celebre sgabello ci sarà anche Carlo Conti, è da giorni che si discute della possibile presenza del conduttore di Sanremo 2026 nello studio, volto storico della Rai e figura che raramente si presta a interviste così intime e spigolose. La sua presenza potrebbe rappresentare uno dei momenti più interessanti della stagione, proprio per il contrasto tra il suo stile tradizionalmente misurato e il taglio incalzante delle domande della Fagnani.

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Accanto a lui, spicca il nome di Brigitte Nielsen, icona degli anni ’80 e ’90, che torna a far parlare di sé anche per il suo passato tra cinema e televisione. Il pubblico più affezionato la ricorda per il matrimonio con Sylvester Stallone e per il ruolo in Rocky IV, ma anche per la sua partecipazione al mondo fantasy televisivo con Fantaghirò. La sua intervista si preannuncia densa di aneddoti personali e momenti iconici.

Non meno rilevante è la presenza di Shiva, uno degli artisti più ascoltati della scena musicale italiana contemporanea. Reduce dal successo dell’album con Sfera Ebbasta, Santana Money Gang, il rapper arriva in un momento particolarmente favorevole della sua carriera, con numeri che parlano chiaro e una fanbase molto attiva. La sua partecipazione potrebbe contribuire ad avvicinare anche un pubblico più giovane al programma.

Tra le presenze già registrate figura anche Giulia Michelini, attrice amatissima per i suoi ruoli nelle fiction Mediaset come R.I.S. Delitti imperfetti e Squadra Antimafia Palermo Oggi, oltre che per il personaggio di Rosy Abate. Un nome che si inserisce perfettamente nella tradizione del programma, capace di alternare volti popolari a figure più controverse.

A far discutere è invece la possibile partecipazione di Francesco Chiofalo, volto noto del mondo dei reality e dei salotti televisivi. La sua presenza solleva qualche interrogativo tra gli appassionati più fedeli che si chiedono se sia davvero una belva o se non rischi invece di snaturare il format. Un dubbio che riporta alla memoria le prime edizioni del programma, quando gli ospiti sembravano avere un profilo più coerente con il taglio originario della trasmissione.

Diciamo che su Chiofalo e Carlo Conti e Giulia Michelini non ci sono sicuramente dubbi, dal momento che sono già uscite online le foto ufficiali dell’intervista dei due.

Raffaele Sollecito e Katharina Miroslawa: i casi di Belve Crime

Se Belve punta su personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop, il suo spin-off Belve Crime continua invece a muoversi su un terreno completamente diverso, fatto di cronaca nera, vicende giudiziarie e storie spesso controverse.

Per la nuova stagione, tra i nomi emersi ci sono quelli di Raffaele Sollecito, assolto nel caso Meredith Kercher, e Katharina Miroslawa, figura legata al cosiddetto giallo di Parma. Quest’ultima è stata accusata e condannata per concorso nell’omicidio del suo ex fidanzato Carlo Mazza, una vicenda che affonda le radici negli anni ’80 e che ancora oggi conserva elementi di mistero. La storia di Miroslawa è particolarmente complessa, segnata da una lunga latitanza durata otto anni e da una narrazione che intreccia amori, accuse e fughe. Non sarà invece presente nessuno legato al caso Garlasco, nonostante inizialmente si fosse parlato di un volto della famiglia allargata di Chiara.

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