Belve, i meme impazzano ma Belen (violenta) e Rita De Crescenzo (trash) spaccano i social: "Manie d'onnipotenza"
La nuova stagione del talk di Francesca Fagnano è partita col botto ma sul web la showgirl argentina e la star di TikTok dividono per le loro affermazioni.
Belve è tornato e i social sono impazziti. Ieri, martedì 28 ottobre 2025, la nuova edizione dell’irriverente talk di Francesca Fagnani è andata in onda su Rai 2 con la prima puntata e tre interviste (+una) che hanno tenuto incollati gli spettatori al teleschermo e mandato in trend l’hashtag della trasmissione. Belen Rodriguez, Rita De Crescenzo, Isabella Rossellini e la stessa Fagnani passata da conduttrice a intervistata, nientemeno che da Maria De Filippi. Tutti e quattro i momenti hanno catturato l’attenzione del pubblico, ovviamente in modi diversi: se Rossellini ha incantato per talento, classe e fascino, Belen e la star di TikTok hanno diviso gli utenti di X. La prima è stata apprezzata da molti per la sua sincerità, mentre altri hanno ironizzato sulla sua autostima alle stelle. La seconda ha divertito, anche se per tanti è stato un cattivo esempio da mandare in Tv, una sorta di stereotipo che non aiuta la napoletanità.
Social impazziti per Belve, una pioggia di meme e Rita De Crescenzo e Belen dividono
La prima puntata della nuova stagione di Belve ha lasciato il segno, per lo meno sui social. Da ieri sera, su X specialmente, si moltiplicano i meme sulle tre interviste fatte da Francesca Fagnani a Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Se la prima ha letteralmente incantato il pubblico con il suo fascino e cultura ("Magnetica. Simpatica. Autoironica. Elegante. Divina. In altre parole una vera icona"), le altre due hanno diviso.
Belen si è raccontata e mentre in molti hanno apprezzato la sua sincerità senza filtri, altri hanno fortemente criticato le sue frasi sull’aver "menato" tutti i suoi ex ("Io ai miei fidanzati li ho menati tutti, a uno ho lanciato un cactus. Quando non capiscono, allora passo alle mani"). Divisiva anche la sua grande autostima, quando ha elencato le sue qualità: "Belen a Belve: ‘Ho menato tutti i miei ex’. Risate, applausi, meme. Se fosse stato un uomo a dirlo, sarebbe finito in prima pagina come mostro. Due pesi, due misure", "#Belen allo zio ma fatte ‘na dose… Di umiltà possibilmente che dopo anni non abbiamo ancora capito perché sei diventata famosa… Le manie d onnipotenza solo se sei la vergine Madonna e qui Siamo lontanissimi anni luce dalla Vergine … Madonna!!!".
Anche per Rita De Crescenzo il popolo del web si è diviso. Per molti la sua intervista è stata divertente (Fagnani aveva anche le lacrime agli occhi dal ridere), un racconto doloroso di una vita difficile, ma per altri è stata troppo trash e portatrice di una visione distorta di Napoli e la sua gente: "Continuano a far passare l’idea che #Napoli sia una sorta di luogo dove tutto è folclore dipinto con uno spruzzo di malavita. Insomma il solito "mafia, pizza e mandolino". Ora a #Belve della brava #Fagnani s’intervista la Signora #DeCrescenzo, portavoce di quella visione distorta di una città che ha dato e continua a dare molto alla cultura italiana. Potrei fare l’elenco degli intellettuali partenopei di ieri e di oggi, ma chiunque abbia avuto l’occasione di leggere anche solo un libro li conosce benissimo. Forse è più comodo portare sugli schermi personaggi improbabili, tifosi di #Maradona e finti #Pulcinella.
Probabilmente è così".
