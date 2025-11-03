Iva Zanicchi una vera belva da Francesca Fagnani, frecciata a Mina: "Rimani a Lugano, non ti muovere" Tra frecciate a Mina, guai col fisco e profezie sulla Rai, Iva Zanicchi si racconta senza freni a Belve: “Io, la migliore di tutti”.

Tutto pronto da Belve. Iva Zanicchi è arrivata nello studio di Francesca Fagnani con l’intenzione di dire tutto. Senza paura e senza filtri, con quella schiettezza che da sempre la contraddistingue, non tralasciando di lasciare qualche frecciata e di raccontare dettagli inediti sulla sua carriera. Pronti a scoprire tutto nella puntata di domani sera, alle 21.20, su Rai . Intanto scopriamo cosa ha detto la cantante, che si è succeduta sul temuto sgabello con volti come Adriano Pappalardo e Irene Pivetti.

Belve: il legame con Mina

Appena inizia l’intervista, l’atmosfera si accende. Quando Fagnani le chiede della presunta rivalità con Mina, la cantante non si tira indietro. "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!". Una risposta tagliente ma lucida, che mostra tutta la franchezza e l’ironia di Iva Zanicchi. Poi ammette: "Invidia per lei no, a volte ho provato rabbia".

Iva Zanicchi e i conti col fisco e la stoccata a Rai da Francesca Fagnani

Si passa ai guai fiscali, e anche qui la Zanicchi non si nasconde. "Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500 milioni". Parole dirette, senza cercare giustificazioni. Quando la conduttrice le fa notare che "Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio", lei ribatte: "Guadagnavo, ma per due anni non mi hanno pagato l’Iva". E chiude con la battuta che la riassume perfettamente: "Volevo donare me stessa ma non l’hanno accettato".

Poi arriva il momento più atteso. Fagnani chiede: "Le fa piacere che Ok il prezzo è giusto tornerà in Rai nel 2026?". E la risposta è un colpo da maestra: "Come può esistere OK senza Zanicchi?". Poi aggiunge, con tono deciso: "Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo". Una vera e propria profezia lanciata in diretta, che strappa un sorriso ironico alla conduttrice: "Saranno contenti i dirigenti".

La verità sullo sketch della pipì

Si torna anche a uno dei momenti più chiacchierati della carriera della cantante: lo sketch in cui, ipnotizzata, finge di doversi nascondere per fare la pipì. "Era tutto finto?" chiede Fagnani. E Iva chiude la questione una volta per tutte: "Una grande attrice, ho convinto tutti". Come da tradizione, la Fagnani conclude chiedendo: "Chi è meglio di lei?". E la risposta di Iva è tutta un programma: "Alla fine la migliore di tutti sono io".

