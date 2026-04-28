Belve, Elena Santarelli non fa sconti a Chiara Ferragni: "Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Poverina lei"
Un’intervista che attraversa dolore, polemica e ironia, mettendo in luce un lato di Elena Santarelli inedito, a tratti polemico, ma sicuramente ricco di scoop.
Belve promette novità scoppiettanti anche stasera, con una serie di anticipazioni in grado di catalizzare l’attenzione sul programma già prima della messa in onda. La puntata in onda questa sera, martedì 28 aprile, anticipa grandi cose: confessioni, provocazioni e frasi destinate a far discutere. Al centro della scena stasera ci sarà Elena Santarelli, protagonista di un’intervista che si preannuncia densa e tutt’altro che prevedibile.
Belve, anticipazioni 28 aprile: Elena Santarelli e la stoccata a Chiara Ferragni per il Pandoro-gate
Il passaggio più discusso riguarda inevitabilmente il tema della beneficenza, affrontato partendo dalla vicenda del cosiddetto "Pandoro-gate". Qui il tono si fa immediatamente duro. Elena Santarelli non gira intorno alla questione e afferma: "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità". La donna sottolinea il fatto che sia personalmente coinvolta nel mondo della ricerca, e infatti aggiunge: "Sono inca***ta nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La frecciata su Fedez e il racconto del licenziamento
Nel corso dell’intervista non manca neppure uno spazio dedicato alla dimensione più privata della vita delal Ferragni, che inevitabilmente si intreccia con quella pubblica, sopratuttto quando si parla della rottura con Fedez. Santarelli racconta: "Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso…". C’è poi un momento più delicato, che sposta l’attenzione sul mondo del lavoro e su dinamiche spesso difficili da raccontare apertamente: "Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena". Lei non fa nomi, ma chiaramente dipinge un quadro davvero allarmante del mercato televisivo italiano.
Elena Santarelli e le parole sul marito Bernardo Corradi
A bilanciare i momenti più intensi ci pensa la parte dedicata alla vita di coppia, che introduce un tono completamente diverso. Santarelli parla del marito con affetto e ironia: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro". Il racconto della famosa rubrica telefonica diventa quasi una scena da commedia: "Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!". Alleggerendo così l’atmosfera, conclude con un’ulteriore confessione: "Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi".
Una puntata che promette di far discutere
Quella di stasera si preannuncia quindi come una delle puntate più complete e sfaccettate di Belve, capace di passare con naturalezza da temi delicati a momenti più leggeri senza perdere incisività. Accanto a Elena Santarelli ci saranno anche altri ospiti che promettono grandi cose, parliamo di Romina Power e del vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci.
Potrebbe interessarti anche
Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico
Lessia Marcuzzi guida ancora i VIP tra sospetti e tradimenti nella seconda stagione ...
Belve, Fiorello ‘stronca’ Brigitte Nielsen: “Sbagliato e scorretto quello che ha detto su Stallone”
Lo showman de La Pennicanza è entrato a gamba tesa sulle recenti dichiarazioni dell'...
Belve, Sal Da Vinci cede davanti alla Fagnani e replica ad Aldo Cazzullo: la stoccata al veleno
A Belve, Sal Da Vinci torna sulle critiche di Aldo Cazzullo dopo mesi di silenzio: d...
Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate
Da Amanda Lear alla versione più oscura con la possibile partecipazione di Raffaele ...
Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima
Stasera, sabato 25 aprile 2026, andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 2...
Elettra Lamborghini, l’incubo Belve ritorna: “Non dovevo farla, era totale burnout”. Cosa è andato storto
A circa quattro anni dal primo tentativo, anche la nuova intervista con Francesca Fa...
Elettra Lamborghini, il ritorno a Belve solleva numerosi dubbi sul contenuto della prima intervista e sulla scelta di Francesca Fagnani
La cantante torna nello studio di Francesca Fagnani: ma quanto può essere imprevedib...
Chiara Ferragni pronta a tornare in tv: il no al reality del momento e il progetto top secret che ha in serbo
Dopo il proscioglimento e mesi di tempesta mediatica, l’imprenditrice potrebbe scegl...