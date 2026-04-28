Belve, Elena Santarelli non fa sconti a Chiara Ferragni: "Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Poverina lei" Un’intervista che attraversa dolore, polemica e ironia, mettendo in luce un lato di Elena Santarelli inedito, a tratti polemico, ma sicuramente ricco di scoop.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Belve promette novità scoppiettanti anche stasera, con una serie di anticipazioni in grado di catalizzare l’attenzione sul programma già prima della messa in onda. La puntata in onda questa sera, martedì 28 aprile, anticipa grandi cose: confessioni, provocazioni e frasi destinate a far discutere. Al centro della scena stasera ci sarà Elena Santarelli, protagonista di un’intervista che si preannuncia densa e tutt’altro che prevedibile.

Belve, anticipazioni 28 aprile: Elena Santarelli e la stoccata a Chiara Ferragni per il Pandoro-gate

Il passaggio più discusso riguarda inevitabilmente il tema della beneficenza, affrontato partendo dalla vicenda del cosiddetto "Pandoro-gate". Qui il tono si fa immediatamente duro. Elena Santarelli non gira intorno alla questione e afferma: "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità". La donna sottolinea il fatto che sia personalmente coinvolta nel mondo della ricerca, e infatti aggiunge: "Sono inca***ta nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno".

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La frecciata su Fedez e il racconto del licenziamento

Nel corso dell’intervista non manca neppure uno spazio dedicato alla dimensione più privata della vita delal Ferragni, che inevitabilmente si intreccia con quella pubblica, sopratuttto quando si parla della rottura con Fedez. Santarelli racconta: "Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso…". C’è poi un momento più delicato, che sposta l’attenzione sul mondo del lavoro e su dinamiche spesso difficili da raccontare apertamente: "Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena". Lei non fa nomi, ma chiaramente dipinge un quadro davvero allarmante del mercato televisivo italiano.

Elena Santarelli e le parole sul marito Bernardo Corradi

A bilanciare i momenti più intensi ci pensa la parte dedicata alla vita di coppia, che introduce un tono completamente diverso. Santarelli parla del marito con affetto e ironia: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro". Il racconto della famosa rubrica telefonica diventa quasi una scena da commedia: "Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!". Alleggerendo così l’atmosfera, conclude con un’ulteriore confessione: "Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi".

Una puntata che promette di far discutere

Quella di stasera si preannuncia quindi come una delle puntate più complete e sfaccettate di Belve, capace di passare con naturalezza da temi delicati a momenti più leggeri senza perdere incisività. Accanto a Elena Santarelli ci saranno anche altri ospiti che promettono grandi cose, parliamo di Romina Power e del vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci.

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