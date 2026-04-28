Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Belve, Elena Santarelli non fa sconti a Chiara Ferragni: "Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Poverina lei"

Un’intervista che attraversa dolore, polemica e ironia, mettendo in luce un lato di Elena Santarelli inedito, a tratti polemico, ma sicuramente ricco di scoop.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Belve promette novità scoppiettanti anche stasera, con una serie di anticipazioni in grado di catalizzare l’attenzione sul programma già prima della messa in onda. La puntata in onda questa sera, martedì 28 aprile, anticipa grandi cose: confessioni, provocazioni e frasi destinate a far discutere. Al centro della scena stasera ci sarà Elena Santarelli, protagonista di un’intervista che si preannuncia densa e tutt’altro che prevedibile.

Belve, anticipazioni 28 aprile: Elena Santarelli e la stoccata a Chiara Ferragni per il Pandoro-gate

Il passaggio più discusso riguarda inevitabilmente il tema della beneficenza, affrontato partendo dalla vicenda del cosiddetto "Pandoro-gate". Qui il tono si fa immediatamente duro. Elena Santarelli non gira intorno alla questione e afferma: "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità". La donna sottolinea il fatto che sia personalmente coinvolta nel mondo della ricerca, e infatti aggiunge: "Sono inca***ta nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La frecciata su Fedez e il racconto del licenziamento

Nel corso dell’intervista non manca neppure uno spazio dedicato alla dimensione più privata della vita delal Ferragni, che inevitabilmente si intreccia con quella pubblica, sopratuttto quando si parla della rottura con Fedez. Santarelli racconta: "Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso…". C’è poi un momento più delicato, che sposta l’attenzione sul mondo del lavoro e su dinamiche spesso difficili da raccontare apertamente: "Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena". Lei non fa nomi, ma chiaramente dipinge un quadro davvero allarmante del mercato televisivo italiano.

Elena Santarelli e le parole sul marito Bernardo Corradi

A bilanciare i momenti più intensi ci pensa la parte dedicata alla vita di coppia, che introduce un tono completamente diverso. Santarelli parla del marito con affetto e ironia: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro". Il racconto della famosa rubrica telefonica diventa quasi una scena da commedia: "Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!". Alleggerendo così l’atmosfera, conclude con un’ulteriore confessione: "Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi".

Una puntata che promette di far discutere

Quella di stasera si preannuncia quindi come una delle puntate più complete e sfaccettate di Belve, capace di passare con naturalezza da temi delicati a momenti più leggeri senza perdere incisività. Accanto a Elena Santarelli ci saranno anche altri ospiti che promettono grandi cose, parliamo di Romina Power e del vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci.

Potrebbe interessarti anche

The Traitors oggi in streaming su Prime Video

Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico

Lessia Marcuzzi guida ancora i VIP tra sospetti e tradimenti nella seconda stagione ...
Brigitte Nielsen

Belve, Fiorello ‘stronca’ Brigitte Nielsen: “Sbagliato e scorretto quello che ha detto su Stallone”

Lo showman de La Pennicanza è entrato a gamba tesa sulle recenti dichiarazioni dell'...
Sal Da Vinci

Belve, Sal Da Vinci cede davanti alla Fagnani e replica ad Aldo Cazzullo: la stoccata al veleno

A Belve, Sal Da Vinci torna sulle critiche di Aldo Cazzullo dopo mesi di silenzio: d...
Anticipazioni Belve stasera in tv su Rai 2

Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate

Da Amanda Lear alla versione più oscura con la possibile partecipazione di Raffaele ...
Amici 25, anticipazioni sesta puntata serale sabato 25 aprile 2026

Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima

Stasera, sabato 25 aprile 2026, andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 2...
Elettra Lamborghini - Belve

Elettra Lamborghini, l’incubo Belve ritorna: “Non dovevo farla, era totale burnout”. Cosa è andato storto

A circa quattro anni dal primo tentativo, anche la nuova intervista con Francesca Fa...
Elettra Lamborghini ospite su Rai 2 a Belve

Elettra Lamborghini, il ritorno a Belve solleva numerosi dubbi sul contenuto della prima intervista e sulla scelta di Francesca Fagnani

La cantante torna nello studio di Francesca Fagnani: ma quanto può essere imprevedib...
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni pronta a tornare in tv: il no al reality del momento e il progetto top secret che ha in serbo

Dopo il proscioglimento e mesi di tempesta mediatica, l’imprenditrice potrebbe scegl...
Belve - Francesca Fagnani

Belve (7 aprile): tre ospiti, Micaela Ramazzotti perfida su Virzì, Amanda Lear 'hot' e Zeudi De Palma senza filtri. Cosa vedremo stasera

Oggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la prima puntata della nuova edizione dello sh...

Salute

Herpes zoster o Fuoco di Sant’Antonio

Come proteggersi durante un percorso oncologico

LEGGI

Personaggi

Chiara Ferragni

José Hernandez
Giulia Honegger

Giulia Honegger
Mr. (Davide) Marra

Mr. (Davide) Marra
Mina

Mina

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963