Orietta Berti senza filtri a Belve: “Osvaldo non ha detto sì al matrimonio”. E Fagnani la punge su Al Bano Tutti i retroscena dietro la vita e il carattere originale della cantante sanremese: tra aneddoti curiosi e ferite mai del tutto guarite del suo passato.

La puntata di questa sera di Belve torna con un clima che sembra già molto atteso, complici gli ospiti che si alterneranno in studio e il tono diretto con cui Francesca Fagnani riesce sempre a far emergere dettagli preziosi. La puntata si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni e accoglierà Martina Colombari e Filippo Magnini, mentre nello studio arriverà la consueta sorpresa firmata Maria De Filippi. Ma a calamitare l’attenzione è soprattutto la chiacchierata con Orietta Berti.

Belve, Orietta Berti e il retroscena sul suo matrimonio

Uno dei momenti più divertenti dell’intervista arriva quando Orietta Berti torna a parlare del suo matrimonio con Osvaldo Paterlini, celebrato nel 1967 e ancora oggi saldo. La scena del fatidico sì continua a essere uno degli episodi più curiosi delle loro nozze, perché il marito non pronunciò la parola ma si limitò ad annuire. "Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì" racconta la cantante, mentre Fagnani coglie subito l’occasione per scherzare chiedendole se sia davvero valido quel matrimonio. "Vocalmente sono sposata con Al Bano" risponde lei sorridendo.

Belve, anticipazioni 25 novembre: il chiarimento con Rovazzi

Durante l’intervista, la conduttrice propone a Berti un piccolo test sul linguaggio giovanile, chiedendole di spiegare termini come flexare o ghostare, con la cantante che ammette: "Non lo so, perché con me parlano normale". Da qui Fagnani la porta a parlare delle amicizie nate negli ultimi anni, come quella con Fedez e quella con Fabio Rovazzi. Con quest’ultimo c’è stato un momento di tensione la scorsa estate, anche se tutto si è risolto rapidamente. "Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita" dice Berti, raccontando il chiarimento con la naturalezza di chi vive le relazioni senza troppi pesi.

Il ricordo di Tenco e una ferita mai chiusa

L’intervista entra poi in una zona più delicata quando si parla del Festival di Sanremo del 1967, l’anno del suicidio di Luigi Tenco. Berti ribadisce di non aver mai creduto al contenuto del biglietto lasciato dal cantante, in cui compariva anche il riferimento alla sua canzone. "Non ho mai creduto a quel biglietto" afferma. E quando Fagnani le chiede come abbia vissuto quel periodo, la risposta lascia trasparire un dolore rimasto in fondo. "Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Mi sentivo in colpa, ma non avevo colpe" racconta.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 25 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà come sempre anche disponibile in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

