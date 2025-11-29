Belve, Maria De Filippi cambia ruolo e Fagnani chiude col botto. Ospiti e anticipazioni dell’ultima puntata Dopo aver intervistato Francesca Fagnani nelle puntate precedenti, sarà Maria De Filippi a raccontarsi. Ospiti anche Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity e RaiPlay

CONDIVIDI

Dopo quattro puntate in cui è stata ospite fissa di Belve, intervistando Francesca Fagnani con il suo consueto stile diretto e ironico, Maria De Filippi passerà finalmente dall’altra parte dello sgabello. Nella prossima puntata della sesta stagione del programma cult di Rai 2, la regina della televisione italiana sarà lei a raccontarsi in un faccia a faccia esclusivo con la conduttrice.

Belve 2025: Maria De Filippi, dall’intervistatrice all’intervistata

Questa puntata segna un momento speciale per Belve. Maria De Filippi, abituata a far emergere lati inediti dei suoi ospiti, si troverà per la prima volta sotto i riflettori di Francesca Fagnani. Sarà l’occasione per svelare aspetti privati e professionali della sua vita, mostrando al pubblico un lato di sé raramente raccontato in tv. La curiosità del pubblico è già alle stelle, e gli spettatori si aspettano confessioni divertenti, aneddoti sorprendenti e momenti emozionanti. Dal rapporto con il figlio adottivo Gabriele alla vita senza Maurizio Costanzo, il suo storico compagno scomparso due anni fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento virale: il burraco online

Nelle scorse puntate, De Filippi ha regalato momenti già diventati iconici. Tra i più chiacchierati, quello in cui ha raccontato di giocare a burraco online con lo pseudonimo "Diabolik", mostrando al pubblico dal vivo come si svolge una partita: "Con questo nome gioco a burraco online. Io ho la corona con un cuore vicino. Poi ci sono i coronati veri che hanno vicino cose più importanti di me. Gioco tante ore, anche per due ore di fila, contro sconosciuti. Gioco fino a che non cascano gli occhi".

Belve, gli ospiti della puntata del 2 dicembre

Oltre a Maria De Filippi, la quinta puntata della stagione, in onda martedì 2 dicembre alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, vedrà anche la partecipazione di Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno, pronti a mettersi in gioco davanti alle domande senza filtri di Francesca Fagnani. La prossima puntata chiuderà il cerchio dell’edizione 2025, che però dovrebbe avere due ulteriori appendici settimanali dedicate allo spin-off Belve Crime, dedicato alle interviste dei protagonisti dei grandi casi di cronaca nera.

Potrebbe interessarti anche