“Dovevamo divorarci a vicenda”, Bella Thorne rivela il retroscena con Zendaya e la guerra inventata dalla Disney L’attrice racconta il difficile rapporto vissuto sul set di “Shake It Off”: pare che la Disney avrebbe alimentato una rivalità con la collega, poi superata.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una rivelazione inedita arriva a distanza di oltre un decennio da Shake It Up, la serie Disney Channel che ha reso celebri Bella Thorne e Zendaya. Ospite del podcast Call Her Daddy, Thorne ha ripercorso gli anni sul set, svelando dinamiche mai raccontate con la sua ex co-protagonista. Una rivalità imposta più che scelta, nata quando le due erano poco più che bambine, e culminata in un episodio clou durante le riprese di un crossover speciale. Cosa sia successo esattamente e come sia cambiato per sempre il loro rapporto, lo ha raccontato lei stessa.

Bella Thorne e la rivalità imposta con Zendaya ai tempi di Shake It Up

Bella Thorne è tornata a parlare del difficile rapporto con Zendaya durante gli anni di Shake It Up, spiegando che la rivalità tra le due fu alimentata mentre lavoravano insieme su Disney Channel. L’attrice ne ha parlato nell’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy, ricordando come entrambe avessero solo 12 anni all’epoca. Thorne ha dichiarato: "Con le donne è come se dicessero: "Dobbiamo farvi implorare tutte per un solo posto… se riuscite a picchiarvi e a litigare quanto vi chiediamo, voi due [e] a divorarvi a vicenda mentre noi abbiamo tutti questi posti, ma per le donne, è solo una di voi…" Il patriarcato lo fa fin dall’inizio dei tempi. Tornate indietro e vedrete che avevamo 12 anni! Cosa c’è che non va? Dovremmo essere migliori amiche. Facciamo finta di essere migliori amiche. La situazione è diventata piuttosto grave."

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L’attrice ha poi ricordato un episodio avvenuto durante le riprese del crossover con Good Luck Charlie, quando lei e Zendaya decisero di allontanarsi dal set per confrontarsi lontano da tutti: "Ci siamo messi a discutere, abbiamo chiarito tutto ed è stato bellissimo". Ripensando a quel momento, Thorne ha spiegato: "È stata la mia prima esperienza – da donna a donna, da ragazza a ragazza – in cui si può davvero parlare. È stata una delle conversazioni più autentiche tra ragazze. Le due attrici avevano già parlato in passato di quel periodo. In un’intervista del 2021 a Us Weekly, Thorne aveva dichiarato: "All’improvviso tutti ci mettevano l’una contro l’altra e questo ci ha influenzato. Ci ha impedito di essere amiche durante la prima stagione".

Shake It Off (A Tutto Ritmo), di cosa parla la serie con Bella Thorne e Zendaya

A Tutto Ritmo, titolo italiano di Shake It Off, è una celebre sitcom Disney Channel incentrata sulle vicende di CeCe e Rocky, due migliori amiche di Chicago con il sogno di diventare ballerine professioniste. La loro vita cambia quando ottengono un posto nel corpo di ballo dello show televisivo locale Shake It Up, Chicago!, bilanciando scuola, amore e coreografie. Nel cast:

Bella Thorne (CeCe Jones)

Zendaya (Rocky Blue)

Davis Cleveland (Flynn Jones)

Roshon Fegan (Ty Blue)

Adam Irigoyen (Deuce Martinez)

Kenton Duty (Gunther Hessenheffer)

Caroline Sunshine (Tinka Hessenheffer)

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