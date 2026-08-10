Belen vola da Nek (in aereo privato) e fa una dedica tenerissima al fidanzato Gaetano La showgirl argentina è stata in Sicilia per un evento di moda. Poi il ritorno in tempi record per il concerto del cantante emiliano ad Albarella. E il messaggio dolcissimo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È un’estate all’insegna delle emozioni per Belen Rodriguez. Dopo l’ufficialità sul rapporto (sempre più stretto) con il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati, la showgirl argentina si è rilassata in famiglia nella splendida cornice di Albarella. Poi, nel giro di poche ore, il tour de force con un volo privato per raggiungere la Sicilia, accompagnata dalla figlia Luna Marì. E infine il ritorno ad Albarella, per assistere (come testimoniano le sue storie social) al concerto di Nek. Con tanto di dedica speciale proprio a Gaetano. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Belen Rodriguez, il volo in Sicilia per la sfilata (con Luna Marì)

Nelle ultime ore Belen Rodiriguez ha percorso in lungo e in largo lo Stivale. Dall’Isola di Albarella, dove si trovava per le vacanze, è salita su un volo privato ed è finita in Sicilia, appena in tempo per presenziare nel ruolo di madrina alla sfilata della nuova collezione dell’atelier Cacciatore. Nella splendida cornice della Tonnara Florio di Palermo, si è infatti svolta la kermesse "Première Made in Sicily", evento a metà tra moda, musica e intrattenimento. Dove proprio l’argentina ha propiziato il momento clou della sfilata, indossando per l’occasione un abito realizzato per lei dai due giovani stilisti siciliani Giuseppe Cacciatore e Marco Lo Monaco.

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Nelle sue storie, la stessa Belen ha immortalato il suo momento di gloria in passerella. Per poi proseguire con una serie di immagini direttamente dal volo di ritorno insieme alla piccola Luna Marì. Atterrata di nuovo al nord, l’argentina ha trovato anche tempo di ringraziare i due piloti con uno scatto dedicato: "Grazie ai nostri esemplari piloti italiani". E poi via verso il concerto di Nek la sera, proprio ad Albarella.

La dedica speciale di Belen a Gaetano

Anche in questo caso la conduttrice ha ripreso l’evento con diverse storie. E proprio sulle note di "Se io non avessi te", Belen ha taggato con grande dolcezza Gaetano Fidanzati, suo nuovo compagno, aggiungendo una semplice dedica d’amore: "Questa è per te". L’ennesima conferma, insomma, che la relazione ormai pubblica tra i due sta procedendo a gonfie vele. E l’ultimo bacio della coppia a Venezia non era un momento isolato, ma la prima, importantissima tappa social di questo nuovo capitolo.

Le vacanze di Santiago con Stefano De Martino

Intanto, mentre Belen si gode la piccola Luna Marì, il figlio Santiago è impegnato in un tour degli Stati Uniti con il padre Stefano De Martino. Il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo ha portato il ragazzo a vedere il Grand Canyon, una delle tappe del loro viaggio itinerante. Insieme hanno ammirato le stelle di notte, attraversato il deserto, e trascorso momenti certamente indimenticabili tra padre e figlio. Santiago però non è mai apparso nelle storie Instagram di De Martino, avendo espresso da tempo un desiderio di riservatezza che anche Belen ha ovviamente rispettato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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