Belen Rodriguez innamorata, ufficiale la storia con Gaetano Fidanzati: arriva il bacio (tenerissimo) a Venezia. E spunta un anello sospetto
La showgirl argentina ha confermato la nuova relazione con il personal trainer milanese, postando una serie di scatti inequivocabili sul suo profilo Instagram. Ecco i dettagli.
Non una storia qualunque ma un vero amore, dopo due anni e mezzo di solitudine. Questo è il messaggio che Belen Rodriguez vuole dare, sottotraccia, con l’ultimo post dolcissimo su Instagram. La relazione con il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati è seria, come avevano sospettato i fan già lo scorso luglio, dopo gli scatti di coppia in vacanza a Corfù. E ora un nuovo intervento sul profilo di Belen sancisce l’idillio, con un carosello che ha come prima foto proprio un bacio tenerissimo, a Venezia. E poi uno scatto in cui si intravede un dettaglio molto sospetto. Il modo migliore, insomma, per rispondere alle recenti critiche ricevute online. Ecco i dettagli.
Belen Rodrguez, l’ultimo bacio social che sancisce l’amore con Gaetano Fidanzati
C’era chi l’accusava di voler soltanto riempire un vuoto. Eppure Belen Rodriguez, ripresasi brillantemente dopo i problemi di salute recenti, ha voluto mettere in chiaro che fa sul serio. Con Gaetano Fidanzati, trainer milanese di 35 anni, l’amore sembra vero e autentico, come confermano le ultimissime foto pubblicate sul profilo Instagram dell’argentina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il carosello è ambientato a Venezia, dove la coppia ha evidentemente organizzato una fuga romantica negli scorsi giorni. E si apre con uno scatto che vale più di mille parole: Belen e Gaetano vicinissimi, si baciano sotto un pergolato all’ombra, mentre la showgirl copre con le mani il punto in cui le due bocche si incontrano. Come a voler proteggere dal rumore esterno, insomma, la relazione genuina che sta nascendo tra i due. Seguono poi scatti in barca, avvinghiati in costume, e momenti giocosi di ogni genere. Il mood è chiaro, e la serenità della bella conduttrice traspare in modo netto. E tra le immagini spunta anche un dettaglio molto sospetto.
L’anello al dito di Belen e la storia con Gaetano
C’è infatti un primo piano della mano dell’argentina, appoggiata su un cuscino in barca. E all’anulare spunta un anello con una grande pietra al centro. I fan, ovviamente, hanno subito pensato a un possibile regalo di fidanzamento. Ma potrebbe anche trattarsi di un gioiello acquistato da Belen per conto suo. Certo è che la ‘provocazione’ lascia col fiato sospeso i tantissimi follower dell’ex di De Martino, regalando anche possibile materiale per pettegolezzi ai detrattori.
Intanto, di certo resta il rapporto che negli ultimi mesi si è consolidato tra Belen e il personal trainer. Il primo bacio pubblico della coppia risalirebbe al mese scorso, durante le vacanze trascorse a Corfù. In quel frangente, l’argentina aveva pubblicato un post inequivocabile con tanto di dedica tratta da una canzone spagnola di Carla Morrison: "Voglio darti un bacio, per trascorrere il mio tempo con te. Tieni i tuoi segreti, ma io ti adoro e ti aspetto".
Diversi utenti l’avevano attaccata, dopo quel post, accusandola di non saper stare da sola. Ma Belen aveva replicato con schiettezza: "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per capire come stare bene, poi la vita fa le sue magie". Ora, un secondo bacio e un possibile anello cambiano del tutto le regole del gioco. La conduttrice fa sul serio, e non ha paura di ammetterlo.
Potrebbe interessarti anche
Belen bacia Gaetano e guida la barca in topless, gli hater insorgono: “Tappabuchi”. Lei li asfalta (e mamma Veronica approva)
Belen esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, ma il bacio sui social divide: dopo...
Belen Rodriguez difende il suo amore con Gaetano Fidanzati, la replica (da applausi) alle critiche: “Ho imparato a stare sola”
Dopo le critiche ricevute sui social, la show girl argentina racconta il suo passato...
Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: "Se mi arrabbio…"
Belen Rodriguez racconta la nuova storia con Gaetano Fidanzati: tra vacanze, complic...
Belén sorprende tutti al compleanno di Luna Marì: nuova festa e riunisce De Martino e Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati
Dopo le immagini della vacanza romantica con Gaetano Fidanzati, la showgirl argentin...
Belen sempre più vicina al personal trainer Gaetano, le foto insieme a Milano: chi è lui
La showgirl ancora al centro del gossip dopo alcune uscite con il personal trainer G...
Belén Rodriguez e il compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia dopo viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati
Luna Marì spegne 5 candeline, Belén Rodriguez è in Grecia con il nuovo compagno: la ...
Belén Rodríguez risponde agli haters sulla polemica dei trattamenti estetici: “La bellezza è disciplina, io sono cresciuta senza un soldo”
La showgirl argentina ha anche parlato della terapia per i capelli alla quale si è s...
Belen sogna Sanremo da protagonista: il nuovo rumor sul Festival rischia di mettere Stefano De Martino in una posizione delicata
Tra indiscrezioni, brani inediti e possibili conflitti d'immagine, prende quota l'ip...