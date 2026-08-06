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Belen Rodriguez innamorata, ufficiale la storia con Gaetano Fidanzati: arriva il bacio (tenerissimo) a Venezia. E spunta un anello sospetto

La showgirl argentina ha confermato la nuova relazione con il personal trainer milanese, postando una serie di scatti inequivocabili sul suo profilo Instagram. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Non una storia qualunque ma un vero amore, dopo due anni e mezzo di solitudine. Questo è il messaggio che Belen Rodriguez vuole dare, sottotraccia, con l’ultimo post dolcissimo su Instagram. La relazione con il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati è seria, come avevano sospettato i fan già lo scorso luglio, dopo gli scatti di coppia in vacanza a Corfù. E ora un nuovo intervento sul profilo di Belen sancisce l’idillio, con un carosello che ha come prima foto proprio un bacio tenerissimo, a Venezia. E poi uno scatto in cui si intravede un dettaglio molto sospetto. Il modo migliore, insomma, per rispondere alle recenti critiche ricevute online. Ecco i dettagli.

Belen Rodrguez, l’ultimo bacio social che sancisce l’amore con Gaetano Fidanzati

C’era chi l’accusava di voler soltanto riempire un vuoto. Eppure Belen Rodriguez, ripresasi brillantemente dopo i problemi di salute recenti, ha voluto mettere in chiaro che fa sul serio. Con Gaetano Fidanzati, trainer milanese di 35 anni, l’amore sembra vero e autentico, come confermano le ultimissime foto pubblicate sul profilo Instagram dell’argentina.

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Il carosello è ambientato a Venezia, dove la coppia ha evidentemente organizzato una fuga romantica negli scorsi giorni. E si apre con uno scatto che vale più di mille parole: Belen e Gaetano vicinissimi, si baciano sotto un pergolato all’ombra, mentre la showgirl copre con le mani il punto in cui le due bocche si incontrano. Come a voler proteggere dal rumore esterno, insomma, la relazione genuina che sta nascendo tra i due. Seguono poi scatti in barca, avvinghiati in costume, e momenti giocosi di ogni genere. Il mood è chiaro, e la serenità della bella conduttrice traspare in modo netto. E tra le immagini spunta anche un dettaglio molto sospetto.

L’anello al dito di Belen e la storia con Gaetano

C’è infatti un primo piano della mano dell’argentina, appoggiata su un cuscino in barca. E all’anulare spunta un anello con una grande pietra al centro. I fan, ovviamente, hanno subito pensato a un possibile regalo di fidanzamento. Ma potrebbe anche trattarsi di un gioiello acquistato da Belen per conto suo. Certo è che la ‘provocazione’ lascia col fiato sospeso i tantissimi follower dell’ex di De Martino, regalando anche possibile materiale per pettegolezzi ai detrattori.

Intanto, di certo resta il rapporto che negli ultimi mesi si è consolidato tra Belen e il personal trainer. Il primo bacio pubblico della coppia risalirebbe al mese scorso, durante le vacanze trascorse a Corfù. In quel frangente, l’argentina aveva pubblicato un post inequivocabile con tanto di dedica tratta da una canzone spagnola di Carla Morrison: "Voglio darti un bacio, per trascorrere il mio tempo con te. Tieni i tuoi segreti, ma io ti adoro e ti aspetto".

Diversi utenti l’avevano attaccata, dopo quel post, accusandola di non saper stare da sola. Ma Belen aveva replicato con schiettezza: "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per capire come stare bene, poi la vita fa le sue magie". Ora, un secondo bacio e un possibile anello cambiano del tutto le regole del gioco. La conduttrice fa sul serio, e non ha paura di ammetterlo.

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