Belén travolta dalle critiche per il dettaglio hot nel video in cui canta: il paragone con Valeria Marini la coglie di sorpresa La showgirl è finita al centro di una nuova polemica dopo un filmato condiviso sui social insieme al padre Gustavo: nel mirino il suo look, ma anche le sue doti canore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Belén Rodriguez è nuovamente finita sotto i riflettori per un contenuto condiviso sui social, questa volta lontano dalle recenti indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. La showgirl ha pubblicato un video in cui canta insieme al padre Gustavo, un momento familiare che avrebbe dovuto essere soprattutto leggero e spontaneo, ma che nel giro di poco tempo ha attirato anche numerose critiche. A dividere gli utenti non è stata soltanto l’esibizione, ma soprattutto l’abbigliamento scelto da Belén, con una parte del pubblico che ha puntato l’attenzione sull’assenza del reggiseno.

Il video di Belen e le critiche degli utenti sul look

Nel filmato Belén appare con una canottiera bianca mentre canta insieme al padre. Il tessuto lascia intravedere il décolleté e, proprio questo dettaglio, ha finito per catalizzare gran parte dei commenti. Tra le reazioni lasciate sotto il post sono comparsi messaggi piuttosto duri, con alcuni utenti che le hanno contestato una presunta mancanza di eleganza e altri che hanno concentrato l’attenzione esclusivamente sul suo seno.

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Tra i commenti si leggono frasi come "Un reggiseno sarebbe carino", "Sempre con la mercanzia in evidenza" e "I capezzoli sempre protagonisti". Qualcuno ha invece criticato la scelta proprio perché il video è stato registrato insieme al padre, mentre altri hanno ironizzato sul possibile desiderio di tornare a cantare in televisione.

Belén Rodriguez risponde alle critiche

Di fronte alla quantità di osservazioni ricevute, Belén ha deciso di intervenire direttamente, spiegando che dietro quella scelta non c’era alcuna intenzione particolare. La showgirl ha sottolineato soprattutto quanto l’attenzione degli utenti si sia concentrata su un dettaglio che, secondo il suo racconto, lei stessa non aveva considerato.

"Giuro che sono basita dalla quantità di commenti per un seno. Ero in pigiama e non ci ho pensato", ha scritto rispondendo a una persona che aveva preso le sue difese. Una replica che restituisce una lettura molto più semplice del filmato: un momento improvvisato in famiglia, senza particolare attenzione all’abbigliamento e senza l’intenzione di trasformare quella registrazione in un’esibizione costruita nei minimi dettagli.

La battuta su Valeria Marini

A far discutere, però, è stato anche un altro commento, questa volta relativo alla voce di Belén. Un’utente ha scritto: "È convinta come la Marini", facendo un paragone ironico con Valeria Marini e mettendo implicitamente in dubbio le capacità canore della showgirl argentina. La reazione di Belén, sorprendentemente, non è stata polemica: davanti alla battuta ha scelto di ridere.

La risposta è arrivata con un semplice "ahahhaha", segno che almeno in questo caso ha preferito non alimentare lo scontro e prendere con ironia il commento ricevuto. Il riferimento a Valeria Marini, inoltre, arriva in un periodo in cui proprio le sue capacità canore sono state oggetto di discussione al Grande Fratello Vip, dove Carmen Di Pietro ha avuto un acceso confronto con lei proprio sul tema della musica e del canto. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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