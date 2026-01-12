Belen 'tradita' da Corona, la verità dell'ex paparazzo sulle foto rubate: “Con lei fingevo, ero stato io” Nel documentario Netflix 'Io sono notizia', l'ex compagno dell'argentina ha ammesso di aver orchestrato alle sue spalle un servizio a luci rosse. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nella docuserie "Io sono notizia", uscita da poco su Netflix, Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua vita, dei suoi eccessi e delle donne che l’hanno accompagnato nei momenti più burrascosi della sua carriera. Tra i capitoli più discussi c’è quello dedicato alla relazione con Belen Rodriguez, che oggi riemerge con dettagli inediti e sconvolgenti. A quanto pare, infatti, i famosi scatti osé di Belen resi pubblici all’epoca erano stati una trovata dell’ex paparazzo. Nonostante l’argentina avesse dichiarato di non credere a questa assurda ipotesi. Vediamo qui sotto i dettagli.

Belen, la verità di Corona sulle foto ‘rubate’

Belen e Corona si sono amati tra il 2009 e il 2012, in un rapporto intenso e passionale. In quel periodo, la showgirl argentina era nel pieno della sua ascesa televisiva, mentre lui viveva la sua fase più controversa, sospeso tra fascino ribelle e scandali mediatici. Il momento più doloroso di quella relazione arrivò con la pubblicazione di alcune foto scattate alle Maldive, che ritraevano la coppia in un momento di intimità violato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’epoca le immagini sconvolsero Belen, non solo per l’invasione della sua privacy, ma anche perché già allora si parlava di un possibile coinvolgimento di Corona nell’organizzazione della paparazzata. E in effetti, come emerge ora dal documentario Netlfix "Io sono notizia", fu proprio Fabrizio ad orchestrare quel teatrino. Dopo aver informato il paparazzo Maurizio Sorge, che si era appostato nelle vicinanze, Corona a quanto pare passò all’attacco: "A un certo punto io e Belen ci ubriachiamo e iniziamo a fare l’amore e lui dietro fotografava".

Gli scatti furono poi pubblicati su un rotocalco di gossip, spingendo Belen a chiedere l’aiuto dello stesso fidanzato: "Chiama il direttore, fai qualcosa, è la mia fine". Che senza battere ciglio mise in piedi una farsa, con la promessa di risolvere il guaio che lui stesso aveva contribuito a provocare.

Il dolore di Belen e la fiducia tradita

Quando poi, in seguito, iniziarono a circolare le voci di una paparazzata organizzata, la showgirl argentina difese pubblicamente il compagno: "In vacanza Fabrizio mi ha fatto un regalo e ha spento il telefono per quattro giorni. Io ero lì con lui e nessuno ha chiamato nessuno. Se dovessi scoprire che è stato Corona? Ancora! Io non ci credo, punto e basta. Ragazzi io non sono una bambina, non sono una ragazza stupida. Basta, punto". Ma il tempo, e oggi la docuserie di Corona, hanno rivelato che Belen si sbagliava.

"Con lei fingevo, ero stato io", dice oggi l’ex re dei paparazzi. Lo aveva fatto anche con le altre, a partire da Nina Moric. Le amava tutte ma questo non gli impediva di usarle. E lo stesso è successo purtroppo con Belen.

Potrebbe interessarti anche