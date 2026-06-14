"Belen torna in tv grazie a Maria De Filippi": l'indiscrezione che svela il futuro della showgirl Una buona notizia per la showgirl che starebbe per tornare in un programma di punta di Mediaset: cosa farà

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Sarà Maria De Filippi a dare una nuova possibilità lavorativa a Belen Rodriguez. A svelarlo, un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter Rubrichissima lancia l’indiscrezione: "Belen tornerà in tv a fine settembre e lo farà alla corte di Maria De Filippi a ‘Tú Sí Que Vales‘ nello spazio del lip sync karaoke".

"Belen Rodriguez torna in tv": cosa farà

E si tratta di una notizia davvero importante per la showgirl argentina dopo la delusione per la conduzione, pare sfumata all’ultimo momento dell‘Isola dei Famosi. Belen negli ultimi giorni ha voluto dire la sua sulla vicenda, precisando che in realtà sarebbe stata lei a rinunciare alla conduzione della nuova edizione dello storico reality di Canale 5 perché non se la sentiva di stare lontano dai suoi figli per il periodo richiesto dall’impegno televisivo: un mese e mezzo.

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La delusione per il programma affidato da Mediaset a Selvaggia Lucarelli, secondo i gossip sarebbe stata una concausa di una crisi che ha portato la showgirl al ricovero in ospedale nella mattina del 25 maggio. Ora la vita dell’argentina è ripresa e starebbe per riprendere anche la sua carriera televisiva, visto che in realtà gli impegni lavorativi di Belen non si sono mai fermati tra format tv e il programma radio che conduce nella fascia del tardo pomeriggio di Radio 2. Maria De Filippi però, secondo l’indiscrezione di Parpiglia le darebbe la possibilità di tornare sullo schermo su Canale 5 il sabato sera, in un programma di primo piano e seguitissimo dal pubblico. Un format che ha contato molto nella sua carriera, visto che l’ha vista protagonista per ben 9 anni, dal 2014 al 2023.

"Le registrazioni inizieranno a partire da domani e proseguiranno per tutta l’estate", aggiunge poi Parpiglia: "Giuria e presenze in studio confermate in toto dalla passata edizione. Convocate dalla produzione anche Ambra Angiolini ed Elena Santarelli come ospiti".

L’indiscrezione va anche a smentire l’affermazione di qualche tempo fa di Fabrizio Corona che sosteneva che Belen Rodriguez fosse stata allontanata da Mediaset per volontà di Maria De Filippi. Un’affermazione già smentita con forza dalla diretta interessata che anche ultimamente, ospite di Fabio Fazio nel salotto di Che Tempo Che Fa ha sempre speso parole di grande stima per la conduttrice con cui ha lavorato per molti anni e tra le prime a darle un’occasione importante in tv quando la volle nel talent show di Amici programma durante il quale scoccò la prima scintilla con il giovane ballerino concorrente, Stefano De Martino. Ancora una volta dunque, pare proprio che sarà Maria De Filippi a credere e a puntare nel talento e nella forza di Belen come calamita per il pubblico.

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