Belen torna a parlare delle 'botte' a De Martino: "Chi non ha dato uno schiaffettino", è polemica

La showgirl ha parlato di nuovo del suo carattere impulsivo ma sui social hanno notato qualcosa che non andava: "Oddio santo mai vista così, mi dispiace".

"Chi non ha mai avuto le corna dal marito, chi non ha dato uno schiaffettino…", queste le parole di Belen Rodriguez che hanno di nuovo fatto sollevare il web. La showgirl argentina, ospite all’edizione 2025 del Vanity Fair Stories, è stata intervistata in merito anche alla sua intervista a Belve, che di certo non passò inosservata sui social. Nel talk di Francesca Fagnani, solo poche settimane fa, Belen aveva confessato di essere stata manesca con i suoi ex fidanzati: "Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti… Quando non capiscono passo alle mani… De Martino è quello che ne ha prese di più". Questa confessione accese una dura polemica nei suoi confronti: tante le persone che hanno condannato questo modo così superficiale di parlare della violenza domestica, cosa che si è ripetuta lo scorso weekend sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Belen torna a parlate delle botte agli ex fidanzati ed è ancora polemica

Dopo la confessione fatta a Belve in merito alle botte date ai suoi ex fidanzati, che scatenò sul web un putiferio, Belen Rodriguez è tornata a parlarne al festival Vanity Fair Stories. Nella sua intervista, la conduttrice sudamericana ha spiegato la sua indole sudamericana chiedendo poi al pubblico chi non fosse mai stati tradito dal partner o chi non avesse mai dato uno ‘schiaffettino‘. Aldilà delle sue parole non condivisibili, però, ad agitare i social è stato il suo apparente stato di alterazione, tanto che tantissimi utenti hanno pensato fosse ‘ubriaca‘ o sotto effetto di ‘psicofarmaci‘. In realtà Belen aveva un forte problema alla voce, ma sotto al post di Alessandro Rosica si è scatenato un putiferio.

L’investigatore social ha pubblicato il video dell’intervento della showgirl con la caption "Aiutate questa donna vi prego. Belen si presta ad un’intervista in condizioni davvero preoccupanti. Cosa ne pensate?", e nei commenti i follower hanno risposto nei modi più disparati: "Oddio santo mai vista così, mi dispiace, non si capisce se ha bevuto o se sta sotto psicofarmaci pesanti", "Mi dispiace molto, è una donna sicuramente fragile come tanti di noi", "Non sta affatto bene. Non è carino diffondere questo video", "Ma ha bevuto? Certo che De Martino l’ha devastata", "A me dispiace tantissimo, credo che dietro la sua allegria si nasconde tanta malinconia. Forza Belen".

