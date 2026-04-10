Belen e Stefano De Martino, gli indizi del disgelo e la giornata insieme per il compleanno del figlio: il gesto di lui Sembra che l'ex coppia abbia passato di nuovo del tempo insieme per Santiago: il compleanno dei 13 anni accende la speranza dei fan, ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il 9 aprile Santiago De Martino ha spento 13 candeline, entrando ufficialmente nell’adolescenza, e attorno a lui si è stretta una famiglia che, almeno per un giorno, sembra aver messo tutto il resto in secondo piano. A colpire non sono state soltanto le immagini della festa o i dettagli condivisi sui social, ma soprattutto un gesto semplice, apparentemente minimo, che però non è sfuggito agli occhi più attenti: il "mi piace" lasciato da Stefano De Martino sotto il post che Belen Rodriguez ha dedicato al figlio.

Il post di Belen per celebrare Santiago, e il dolce gesto di Stefano che ha fatto discutere i fan

"Sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. Te amo così tanto che non ne hai la minima idea di quanto", ha scritto Belen accompagnando un carosello di fotografie che raccontano Santiago da piccolo e nei momenti più teneri insieme alla sorellina Luna Marì. Parole dirette, senza filtri, che confermano un legame profondo e viscerale. Ed è proprio sotto questa dichiarazione pubblica che è comparso il like di Stefano, un segnale silenzioso ma eloquente che lascia intendere come, al di là della separazione, l’unità genitoriale resti solida quando si parla di Santiago.

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Gli indizi di una festa condivisa con Belen Rodrieguez e Stefano De Martino

Anche se non esiste una fotografia ufficiale che li ritragga tutti insieme, sono però diversi gli elementi che fanno pensare a una festa vissuta, almeno in parte, in modo condiviso. Stefano ha pubblicato tra le storie l’immagine delle candeline con il numero 13, ormai spezzate dopo il momento del desiderio, un dettaglio che suggerisce la sua presenza al momento clou della serata. Belen, dal canto suo, ha mostrato palloncini argentati, lasciando intravedere un’atmosfera intima ma curata nei dettagli.

Anche Cecilia Rodriguez ha condiviso palloncini a forma di "13", molto simili per stile e colore, contribuendo a rafforzare l’idea di un’unica celebrazione. A questo si aggiunge la presenza a Milano di Adelaide De Martino, sorella di Stefano, arrivata da Napoli insieme al figlio proprio per festeggiare il nipote. Un insieme di coincidenze e presenze che rende plausibile l’ipotesi di una serata trascorsa tutti insieme, pur senza alcuna conferma ufficiale e senza lo scatto di famiglia che molti si sarebbero aspettati. Resta comunque possibile che i festeggiamenti si siano articolati in momenti distinti, ma l’impressione generale è quella di un clima sereno.

Le parole che raccontano il loro amore per Santiago

Se Belen è solita condividere pubblicamente il suo orgoglio di madre, già lo scorso anno per i 12 anni del figlio aveva scritto: "Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta".

Stefano, invece, è sempre stato più riservato sui social, preferendo raccontare il rapporto con il figlio durante le interviste. A novembre 2024 aveva condiviso un ricordo che aveva colpito molti: "Quando ci mettiamo a letto la sera, io non ho la tv in camera da letto perché altrimenti la guarderei, io e mio figlio, che ha una sua camera ma noi dormiamo assieme ancora, semplicemente perché ci piace, e quando viene a letto ci mettiamo a chiacchierare a raccontarci le cose. E sai quando ti viene quella stupidera? E chiacchieri e dici delle cose, lui era stanco e aveva iniziato ad avere una sorta di delirio di stanchezza e diceva delle cose esilaranti che mi facevano tanto ridere".

Poi aveva ricordato un episodio che lo aveva profondamente commosso: "Quando ha utilizzato un modo di dire, una cosa che mi ha emozionato tanto. Spesso capita più a noi genitori nei confronti dei figli avere quei raptus d’amore che lo prendi lo abbracci e lo stringi. Noi eravamo in casa da due tre giorni insieme, non era da poco che ci eravamo rivisti eh, lui mi guarda e mi fa: ‘Papà vieni qua che ho un attacco d’amore’. E mi ha abbracciato e mi ha baciato". Oggi quell’espressione è diventata parte del loro lessico familiare: "E in un momento in cui si parla di altri tipi di attacchi mi è sembrata una cosa… Una cosa meravigliosa".

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