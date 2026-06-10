Belén e Stefano De Martino di nuovo insieme: le immagini li pizzicano in auto, il gesto tenero del conduttore per la ex In un momento molto delicato per la showgirl argentina, il sostegno dell'ex marito torna al centro dell'attenzione, mostrando una vicinanza che va oltre la separazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In un periodo tutt’altro che semplice per Belén Rodriguez, alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno riportato sotto i riflettori uno dei rapporti più discussi dello spettacolo italiano: quello tra lei e l’ex De Martino. A catturare l’attenzione non è stato però un ritorno di fiamma, ma qualcosa di diverso: la presenza e il supporto di Stefano De Martino accanto alla sua ex moglie in un momento particolarmente complicato della sua vita. Le fotografie mostrano i due insieme a bordo dell’auto del conduttore, mentre attraversano la città lontano dai riflettori televisivi, ma a quanto pare non dagli obiettivi dei paparazzi. Un’immagine che, inevitabilmente, ha acceso commenti e interpretazioni, soprattutto perché arriva dopo settimane segnate da difficoltà personali e vicende che hanno coinvolto la showgirl.

Il sostegno di Stefano De Martino a Belen Rodriguez

Secondo quanto riportato dal settimanale, Stefano De Martino avrebbe raggiunto Belén nei giorni successivi al ricovero che aveva fatto preoccupare familiari e amici: "È andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata", scrive la rivista. Le immagini mostrano entrambi con occhiali scuri, seduti uno accanto all’altra all’interno dell’auto. Una scena apparentemente semplice, ma che assume un significato particolare alla luce della storia che li lega. Dopo anni di amore, matrimonio, separazioni e riconciliazioni, il loro rapporto continua infatti a mantenere una dimensione speciale che sembra resistere al passare del tempo e alle inevitabili ferite lasciate dalla fine della relazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un legame che va oltre la separazione e le altre persone vicine alla conduttrice

Chi conosce la loro storia sa che il rapporto tra Belén e Stefano non è mai stato del tutto reciso. Al centro c’è naturalmente Santiago, il figlio nato dalla loro unione, ma non soltanto. Più volte il conduttore ha lasciato intendere che, nonostante tutto ciò che è accaduto tra loro, Belén avrebbe sempre occupato un posto importante nella sua vita. Il settimanale sottolinea come la showgirl continui a fidarsi del suo ex marito: "Belén lo ascolta, perché lui la conosce". Una frase che spiega efficacemente il senso di una vicinanza costruita negli anni.

Accanto a Stefano, in queste settimane, oltre ovviamente alla sorella Cecilia, ci sarebbero anche altre persone particolarmente vicine alla showgirl. Tra queste la manager e amica Antonia Achille, presenza costante nella sua vita da molti anni. Secondo quanto emerso, le due si sarebbero incontrate più volte negli ultimi giorni, a conferma dell’importanza di una rete di affetti sinceri in una fase così delicata. Nel frattempo Belén sembra provare, passo dopo passo, a ritrovare una certa serenità. Anche i contenuti condivisi sui social, compresi quelli insieme alla figlia Luna Marì, raccontano il tentativo di tornare gradualmente alla normalità dopo settimane molto intense.

Potrebbe interessarti anche