Belen e Stefano De Martino, la vicinanza fa infuriare Caroline Tronelli e una richiesta assurda: l'indiscrezione Infuria il gossip sul triangolo dell'estate: ma davvero la compagna del conduttore di Affari Tuoi pretende che lui tagli i ponti con la madre di suo figlio? Cosa sta succedendo

Anche in questa lunga estate calda 2025, Belen e Stefano De Martino ci hanno tenuto compagnia sui siti, sui social e sulle pagine dei rotocalchi con le loro avventure sentimentali, con le foto rubate dai paparazzi, con le capriole del loro cuore. Un’estate che li ha visti dunque, ancora una volta, protagonisti del gossip italico, anche da separati.

La showgirl argentina ha fatto parlare di se per moltissimi motivi: da una girandola di presunti fidanzati, flirt o semplici accompagnatori (l’ultimo è stato l’imprenditore romano Nicolò De Tomassi), a qualche lite dettata dal nervosismo, dalle solite polemiche nel momento in cui postava sui suoi social la bellissima Luna Marì, fino alle immancabili foto bollenti, in costume adamitico o giù di lì. Un’estate insomma, piuttosto movimentata.

Più tranquilla era sembrata ai divoratori di gossip italici, fino a qualche settimana fa, l’estate di Stefano De Martino. Trionfatore idolatrato della scorsa stagione televisiva, dopo aver passato una primavera sentimentalmente scanzonata, in cui è saltato di fiore in fiore (almeno a dare retta ai soliti beneinformati), il conduttore di Affari Tuoi ha trovato pace tra le braccia della giovanissima e bellissima Caroline Tronelli che sembra avergli rubato davvero il cuore. La relazione è ormai sotto gli occhi di tutti, e nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare anche il trauma dei video intimi rubati e messi in rete, ma la coppia resiste e sembra più compatta che mai, tanto che i gossip che parlavano dei due fuori dallo studio di un ginecologo romano hanno scatenato il caos e i sogni dei fan su un possibile bebè in arrivo.

Oggi però, è un’altra l’indiscrezione che tiene banco, ovvero quella che vedrebbe Caroline Tronelli piuttosto irritata dal rapporto di Stefano De Martino con la ex moglie Belen Rodriguez. A lanciare il gossip è Amedeo Venza, che sostiene che la voce arrivi da "fonte vicinissima al conduttore". Una fonte che avrebbe rivelato che "la sua attuale frequentazione non gradirebbe i contatti di Stefano con Belen, vorrebbe addirittura fargli cambiare numero di telefono".

Una pretesa e un quadro di insieme che sembra piuttosto improbabile, a causa di un elemento più forte di qualsiasi gelosia: Belen e Stefano De Martino hanno un figlio in comune, Santiago, un ragazzo ancora minorenne, di cui sia la madre che il padre stanno seguendo, com’è naturale, la crescita. Dunque: come potrebbero non avere rapporti? E ancora, come potrebbe la compagna di un uomo chiedergli di cambiare numero per non essere più contattato dalla madre del figlio, che vive con lei? Un quadro che, sinceramente, sembra poco credibile. Anche perchè, a occhio e croce, Caroline Tronelli non ha niente da temere al momento.

