Belén sorprende tutti al compleanno di Luna Marì: nuova festa e riunisce De Martino e Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati Dopo le immagini della vacanza romantica con Gaetano Fidanzati, la showgirl argentina sceglie una celebrazione intima per il compleanno della figlia, riunendo De Martino e Spinalbese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il quinto compleanno di Luna Marì si è trasformato in qualcosa di più di una semplice festa di famiglia. A catturare l’attenzione dei social, infatti, non sono stati soltanto palloncini, sorrisi e candeline, ma soprattutto una fotografia che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata impensabile: Belén Rodriguez insieme a Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e alle persone più importanti della sua vita, tutti riuniti per celebrare la bambina. Le immagini condivise dalla showgirl su Instagram hanno raccolto migliaia di reazioni nel giro di poche ore, raccontando una realtà molto diversa da quella che spesso emerge dalle cronache rosa. Una famiglia allargata che, pur avendo attraversato separazioni, incomprensioni e momenti difficili, oggi sembra aver trovato un equilibrio.

La festa che riunisce tutti: Belen richiama De Martino e Spinalbese

Per festeggiare Luna Marì, Belén ha scelto una celebrazione semplice e riservata, lontana dagli eccessi e costruita attorno agli affetti più cari. Tra gli invitati non poteva mancare Antonino Spinalbese, padre della festeggiata, ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la presenza di Stefano De Martino. Vedere il conduttore nella casa della sua ex moglie, circondato dai familiari di lei e perfettamente inserito nel clima della festa, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei follower. Eppure, osservando gli scatti pubblicati da Belén, emerge soprattutto un’atmosfera serena, fatta di sorrisi spontanei e complicità. A corredo delle immagini, la conduttrice ha scritto una frase semplice ma significativa: "Che bella la famiglia riunita". Parole che sembrano raccontare il lungo percorso compiuto negli ultimi anni per arrivare a questo risultato.

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Le parole di Belen Rodriguez sulle sue passate relazioni

A confermare il nuovo equilibrio raggiunto è stata la stessa Belén rispondendo ai messaggi ricevuti dai fan. A chi le augurava di restare sempre unita ai suoi ex compagni, ha replicato con parole che hanno fatto particolarmente discutere: "Sempre, non è stato facile, ma l’amore rimane, cambia forma. La famiglia al primo posto. Poi discutiamo, mica siamo perfetti. Però ci si chiarisce e ci si ama ancora". Un concetto che la showgirl aveva già espresso in passato e che oggi sembra trovare una concreta rappresentazione nelle fotografie condivise online. Anche quando qualcuno ha sottolineato quanto fosse straordinario vedere tutte quelle persone insieme, Belén ha risposto con convinzione: "Con il tempo è possibile".

L’assenza che non passa inosservata di Gaetano Fidanzati

Se la presenza di Stefano De Martino ha sorpreso molti, un’altra circostanza ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli osservatori più attenti: l’assenza di Gaetano Fidanzati. Proprio nelle settimane precedenti, infatti, Belén aveva condiviso alcuni momenti della vacanza trascorsa a Corfù con il personal trainer, rendendo pubblica una relazione che fino a poco tempo fa era rimasta lontana dai riflettori. Per questo motivo qualcuno si aspettava di vederlo anche al compleanno di Luna Marì. Nelle fotografie della festa, però, di Gaetano non c’è traccia. Le ragioni non sono state chiarite ufficialmente, ma l’ipotesi più accreditata è che la coppia abbia preferito mantenere separati, almeno per il momento, il rapporto sentimentale e un’occasione così strettamente familiare. Del resto, la relazione è ancora relativamente recente e potrebbe richiedere tempi diversi prima di entrare pienamente nelle dinamiche della famiglia allargata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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