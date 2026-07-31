Belen sogna Sanremo da protagonista: il nuovo rumor sul Festival rischia di mettere Stefano De Martino in una posizione delicata Tra indiscrezioni, brani inediti e possibili conflitti d'immagine, prende quota l'ipotesi di una candidatura della showgirl al Festival, proprio nell'edizione guidata dall'ex marito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il nome di Belen Rodriguez torna a intrecciarsi con quello del Festival di Sanremo, ma questa volta non per un ruolo da ospite o da co conduttrice. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la showgirl starebbe coltivando l’ambizione di partecipare alla prossima edizione come cantante in gara, uno scenario che, se dovesse davvero prendere forma, finirebbe inevitabilmente per coinvolgere anche Stefano De Martino, chiamato a guidare la kermesse nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Al momento si tratta soltanto di rumor, ma tanto è bastato per alimentare curiosità e discussioni.

Belen Rodriguez e il progetto musicale che prende forma

A rilanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo quanto riferito dal giornalista, Belen sarebbe stata vista più volte in uno storico studio di registrazione milanese, dove starebbe lavorando a un progetto musicale tutt’altro che improvvisato. L’obiettivo sarebbe quello di incidere una serie di brani originali, pensati appositamente per valorizzare la sua vocalità, con l’idea di proporli in vista della selezione per il Festival. L’interesse della conduttrice per la musica non rappresenta una novità. Negli ultimi tempi aveva già sorpreso i suoi follower pubblicando alcuni video sui social nei quali metteva in mostra le proprie qualità canore, ricevendo numerosi apprezzamenti. Adesso, però, quelle esibizioni potrebbero essere state soltanto il primo passo di un percorso più strutturato.

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Il possibile ruolo di Stefano De Martino e Sanremo nel suo percorso musicale

La prospettiva più discussa riguarda inevitabilmente Stefano De Martino. Sempre secondo quanto riportato da Oggi, "Non è un mistero che sia molto attratta dal palco del teatro Ariston e che Stefano De Martino sia tentato di coinvolgere l’ex moglie nel suo primo Festival da conduttore". È proprio questo dettaglio a rendere la vicenda particolarmente delicata. Se davvero Belen dovesse presentare un brano per entrare nella rosa dei Big, il conduttore si troverebbe in una situazione potenzialmente scomoda. Qualunque decisione potrebbe infatti essere interpretata attraverso il filtro del loro passato sentimentale, esponendolo a inevitabili polemiche e a possibili accuse di favoritismo, anche nell’eventualità in cui la selezione avvenisse seguendo criteri del tutto indipendenti. Per questo motivo, almeno secondo molti osservatori, l’ipotesi appare oggi più come una suggestione che come uno scenario realmente vicino.

Un rapporto che continua a far parlare

Del resto, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle storie più seguite dello spettacolo italiano. Dopo essersi conosciuti dietro le quinte di Amici, i due hanno vissuto una lunga relazione fatta di matrimonio, della nascita del figlio Santiago, separazioni e riavvicinamenti. Oggi le loro vite sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Belen, dopo il difficile periodo vissuto nei mesi scorsi, appare serena e, secondo le indiscrezioni, sta trascorrendo l’estate tra la famiglia e il compagno Gaetano Fidanzati. Stefano, invece, è concentrato sulla preparazione del suo primo Festival. Resta quindi da capire se il desiderio della showgirl riuscirà davvero a trasformarsi in una candidatura concreta oppure se tutto resterà confinato nel campo delle indiscrezioni. Per il momento non esistono conferme ufficiali né da parte dei diretti interessati né dall’organizzazione del Festival.

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