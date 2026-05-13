Belen accetta l'Isola dei famosi: ”Conosco tutto". Poi svela: “Single da due anni, ma ieri sera con Samurai Jay…” Belen si racconta senza filtri nello studio di Antonella Clerici: tra vita privata, figli e nuovi possibili orizzonti televisivi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno ha proposto uno dei momenti più seguiti della giornata televisiva, con un’intervista a Belen Rodriguez che ha alternato leggerezza e spunti più personali. Nel consueto clima del programma, fatto di cucina, intrattenimento e ospiti del mondo dello spettacolo, lo spazio dedicato al confronto con Antonella Clerici ha assunto un tono interessante grazie alla presenza della collega. Ecco cosa si sono dette.

L’intervista di Belen a E’ sempre mezzogiorno e la rivelazione su Samurai Jay

L’arrivo di Belen nello studio di E’ sempre mezzogiorno, accompagnato dalle note di Ossessione, ha subito creato un clima vivace e informale. La showgirl ha rotto subito il ghiaccio raccontando: "Sai che l’ho visto ieri Samurai Jay?". La risposta della Clerici è arrivata immediata e ironica: "Quindi mi stai dando uno scoop, vi siete dati un appuntamento per ballare?". Belen ha replicato senza esitazioni: "Sì, sì Per ballare, per parlare… Siamo amici". Il dialogo si è poi spostato sulla vita sentimentale della showgirl. Belen ha dichiarato con leggerezza e autoironia: "Due anni single ragazzi, Un applauso, questo è un evento!". Antonella Clerici ha commentato con tono più riflessivo: "Sei libera e bella, puoi fare quello che vuoi". La conversazione ha preso una piega più profonda quando la conduttrice ha aggiunto: "Ma per tua volontà, diciamo anche questo, perché sennò la gente sembra pazza perché una come te da sola, single è come dire, una roba folle". Belen ha risposto in modo diretto: "Ma non si trova niente". La Clerici ha insistito: "Perché bisogna frequentare delle persone fuori dall’ordinario. Perché se tu vedi sempre la stessa gente, il giro è quello lì, quindi conosci sempre le stesse persone. Invece bisogna viaggiare, conoscere, vedere e si incontrano della gente, delle persone nuove". Belen ha concluso: "Su questo hai assolutamente ragione. Io vado sempre negli stessi posti, alla fine. Ma i miei figli sono gli amori della mia vita".

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Belen Rodriguez divisa tra Santiago, Luna Marì e il suo orgoglio personale

Parlando dei figli Santiago e Luna Marì, Belen ha aperto una finestra molto personale sul suo ruolo di madre: "Sono severa. E devo dire che ho fatto un buon lavoro, perché i miei figli sono educati, sono intelligenti, sono sensibili. Diciamo che Santiago lo è un pochettino di più, anche perché è un nerd: lui sa tutto. L’altra invece è una esplosione di energia. Santiago è un ometto ormai, ed è bellissimo. È uguale a me, è uguale, identico. Il naso è il mio, e il carattere è assolutamente il mio. Io ho un americano in casa, perché mandandolo alla scuola americana, parla bene inglese. Io non parlo inglese, quindi non ho la chiave del mondo, perché gli italiani si esauriscono, e se io volessi trovare il fidanzato in Inghilterra non lo posso trovare". Un racconto lungo e spontaneo che restituisce l’immagine di una madre presente, diretta e consapevole, tra ironia e orgoglio.

Fragilità e dimensione emotiva

In un momento più intimo, Belen ha condiviso anche un lato meno esposto della sua personalità: "Io sono molto fragile, sono una spugna. Sono abituata a dare tanto, a inalzare le persone a cui voglio bene. Lo faccio veramente col cuore, ed è uno sforzo, alla fine è un peso e tante volte poi non ho ricevuto indietro quello che ho dato". Parole che hanno evidenziato una vulnerabilità autentica, lontana dall’immagine pubblica più costruita, e una riflessione sul dare e ricevere nei rapporti umani.

Il suo piatto preferito e il futuro di Belen all’Isola dei Famosi

La parentesi più leggera è arrivata con il tema culinario, quando alla domanda sul suo piatto preferito Belen ha risposto: "Il mio piatto preferito? Las empanadas, con la carne tagliata al coltello". Un riferimento semplice ma identitario, che ha riportato il discorso alle sue radici e alla dimensione familiare più intima.

La chiusura dell’intervista ha riguardato il futuro televisivo della showgirl. Alla domanda su Isola dei Famosi, Belen ha risposto: "A me piacerebbe molto, perché poi tra l’altro l’ho fatta, e capisco benissimo i meccanismi. Quindi mi piacerebbe tanto, poi si vedrà". Una risposta che lascia aperta ogni possibilità, senza conferme ma con evidente interesse verso questa possibile esperienza professionale.

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