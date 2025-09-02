Belen, scatti hot e bufera social: “Che bisogno c’è?”, il web si spacca sulle foto senza veli in Sardegna
L'argentina ha pubblicato delle foto provocanti sul suo profilo Facebook. Nelle immagini appare senza vestiti in acqua. Ma in molti già gridano allo scandalo. Ecco i dettagli.
Sotto le stelle della Sardegna, Belen Rodriguez ha scatenato il gossip con una serie di scatti a dir poco provocanti, pubblicati su Facebook e subito presi di mira dagli haters. La showgirl argentina si è mostrata completamente nuda, in acqua, con il chiaro intento di stuzzicare l’attenzione dei suoi followers. Ma in breve tempo sono piovuti anche parecchi commenti negativi, che hanno puntato il dito contro il presunto esibizionismo di Belen. Anche se la conduttrice non ha dato segno di essersela legata al dito. Vediamo qui sotto i particolari.
Belen senza veli, il post Facebook scatena il web
Accompagnate dalla semplice didascalia "Non ha prezzo", le foto di Belen Rodriguez hanno sconvolto il web. Sono basatati un paio di scatti, in cui l’argentina appare completamente nuda, seppure di spalle, e immersa nel mare della Sardegna di notte. A stretto giro di posta, il web è letteralmente impazzito per il post inatteso su Facebook. Mentre qualcuno ha subito ipotizzato un piano ben congegnato dalla ‘furba’ Belen.
Insomma, l’ex di De Martino avrebbe ancora una volta attirato l’attenzione su di sé mostrando più pelle (e meno vestiti) del solito. Come era già accaduto in estate, con la famosa maschera applicata in zone intime (e prontamente ricondivisa in un post Instagram virale). Stavolta, però, la voce dei social sembra aver giudicato ancora più severamente la scelta provocante di Belen.
Le reazioni social al post di Belen
Tra chi si indigna e chi applaude, la rete si è letteralmente spaccata sulle foto senza veli dell’argentina. "Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda?", ha scritto un’utente, "a cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente". E un’altra ha lamentato l’ostentazione eccessiva: "Bellissima non c’è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!"
C’è poi chi conclude con parole gelide: "Io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c’è?". Ma non mancano le frasi distensive: "Io credo che se una donna famosa decide di mostrarsi nuda sui social è una sua scelta personale. Non significa che dobbiamo offenderla o insultarla. Spesso certe vip cercano proprio reazioni estreme, sia positive che negative. La cosa migliore è non cadere nella provocazione: ignorare quando non condividiamo è la risposta più intelligente". E ancora: "Le cose belle bisogna mostrarle altrimenti tenerle nascoste si fa un grande peccato brava Belen".
Insomma, che sia per amore, consenso o dissenso, la verità è che Belen continua a smuovere il popolo del web a suo piacimento. E in poche sanno farlo bene come lei.
