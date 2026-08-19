Belen chiude a Sanremo: “È di Stefano De Martino. Io morirò cantando”. E quel 'Vuelve' fa pensare a Gaetano Fidanzati A showgirl canta Ricky Martin dopo la rottura col fidanzato. Poi interviene sulle voci di Sanremo.

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Tra musica, social e gossip, Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Dopo la recente presunta rottura con Gaetano Fidanzati, la showgirl argentina è tornata protagonista sul web con un video in cui si cimenta in una canzone di Ricky Martin, accompagnando l’esibizione con una lunga e sentita dedica all’artista portoricano.

Un nuovo momento musicale che arriva dopo il duetto con Gaetano sulle note di "Abbracciame" di Andrea Sannino e che riaccende anche le indiscrezioni sulla possibile presenza di Belen al prossimo Festival di Sanremo. Ipotesi che, almeno stando alle sue parole, sembra però destinata a rimanere tale. A chiarire la sua posizione è stata la stessa Belen, che ha risposto a una follower sbilanciandosi anche sull’esito del Festival condotto dal suo ex Stefano De Martino nel 2027.

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Belen canta Ricky Martin: lo show sui social

Chiunque conosca Belen sa bene quanto ami la musica. Per lei si tratta di una passione pura e radicata, che nelle ultime settimane è tornata alla ribalta pubblicamente. E forse non è un caso che la showgirl, maestra nel creare hype attorno al suo personaggio, abbia iniziato a pubblicare con una certa frequenza video delle sue esibizioni canore. Pochi giorni fa era stata protagonista di un duetto romanticissimo insieme a Gaetano Fidanzati sulle note di "Abbracciame" di Andrea Sannino. Ieri sera, invece, Belen è tornata a sfoderare le sue doti canore mostrandosi mentre intona ‘Vuelve’ di Ricky Martin.

Prima dell’esibizione, la showgirl ha dedicato al cantante portoricano parole dolcissime: " La musica è quel linguaggio che non conosce confini, che unisce anime lontane in un solo respiro, e la tua, fin dai primi passi, ha saputo parlare al cuore con parole profonde, vere, che restano. Non semplici canzoni, ma frammenti di vita che si sono intrecciati alla mia, accompagnandomi dai 15 anni fino a oggi, accarezzando l’anima ad ogni nota"

"Sei un uomo di valori – ha aggiunto Belen – un artista che non ha mai barattato la sua anima per interesse, che ha portato dignità e passione in ogni palco (…) Grazie per aver reso il mondo un posto più caldo, un pentagramma alla volta. Grazie @ricky_martin VUELVE SIEMPRE, nosotros te esperamos con pasión".

La dedica (nascosta) all’ex Gaetano Fidanzati?

Il titolo della canzone di Ricky Martin, "Vuelve", tradotto in italiano significa ‘Ritorna’. Una coincidenza che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi su un possibile messaggio indiretto di Belen a Gaetano Fidanzati, soprattutto considerando che proprio ieri pomeriggio il compagno si è esposto pubblicamente annunciando di aver messo in stand-by la loro relazione.

Non è possibile sapere se la scelta del brano sia davvero legata alla situazione sentimentale della showgirl. Fatto sta che, al netto del possibile destinatario, Belen ha colpito positivamente i suoi fan con un’esibizione intensa e credibile, che conferma le sue doti canore già intraviste lo scorso anno a Sanremo, quando accompagnò Samurai Jay.

"Brividi, ci sta gridando il suo dolore. Ma noi siamo qui non ti lasciamo sola", ha scritto un utente. "Hai una voce stupenda", si legge in un altro commento su X. E ancora: "Voce molto bella e piena di speranza", "La mia cantante preferita", "Belen tu canti con il cuore trasmetti amore".

Belen e il commento su De Martino e Sanremo

Non sono mancati, però, anche i commenti più pungenti sull’esibizione. Una follower, per esempio, le ha scritto: "Non so se ti conviene partecipare a Sanremo quest’anno però".

Una frecciata alla quale Belen ha risposto in prima persona, facendo intendere di non considerare la possibilità di partecipare al prossimo Festival:

"Ancora con Sanremo. Sanremo è di Stefano. E fidatevi sarà il Sanremo più bello della storia"

La risposta sembra dunque chiudere, almeno per il momento, alle ipotesi di una sua partecipazione alla prossima edizione della kermesse e, allo stesso tempo, tira nuovamente in ballo Stefano De Martino.

A difenderla dagli hater sono arrivati anche molti suoi fan. Una follower ha provato a invitarla a ignorare le critiche: "Tu hai sempre cantato ti piace ed hai sempre detto che non sei una cantante e che devi studiare molto per poterlo essere, ma questo le vipere che entrano solo per criticarti non lo sanno o fanno finta di non saperlo, tu canta perché sei brava punto". Un messaggio al quale la showgirl ha risposto con una frase che riassume bene il suo rapporto con la musica: "Infatti lo faccio e morirò anche cantando".

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