Belen Rodriguez, i suoi 4 Sanremo tra scandali e polemiche: dalla ‘farfallina’ a Samurai Jay, cosa farà stasera al Festival
Belen Rodríguez torna a Sanremo per il quarto Festival, tra duetti, scandali passati e la farfallina che ha fatto storia all’Ariston.
Non sarà conduttrice né ospite tradizionale, ma stasera Belen Rodríguez torna all’Ariston per la quarta volta. Questa volta affiancherà Samurai Jay nella serata dei duetti, cantando "Baila Morena" di Zucchero insieme a Roy Paci. La showgirl argentina, già al centro di scandali e momenti iconici del Festival di Sanremo, ha stupito nelle prove generali dimostrando capacità vocali sorprendenti. Tra le polemiche passate, resta memorabile il tatuaggio a forma di farfalla mostrato nel 2012.
Sanremo: il ritorno di Belén Rodríguez
Dopo oltre un decennio, Belén Rodríguez ritorna sul palco dell’Ariston non come conduttrice, ma come protagonista di un duetto speciale. Stasera, venerdì 27 febbraio, affiancherà Samurai Jay nella cover di "Baila Morena" di Zucchero, con l’accompagnamento della tromba di Roy Paci.
Le prove generali dei giorni scorsi hanno confermato le sue doti canore: secondo il Maestro Enrico Melozzi, Belén ha dimostrato intonazione e sicurezza sorprendenti, guadagnandosi elogi da parte di direttori d’orchestra presenti. Non si tratta di un semplice cameo: alcuni indizi lasciano intendere che la showgirl potrebbe avere una presenza ricorrente durante le cinque serate condotte da Carlo Conti.
I momenti iconici di Belén al Festival: lo scandalo della farfallina
Questa del 2026 è la quarta partecipazione della showgirl argentina al Festival. La prima volta risale al 2010, quando duettò con Toto Cutugno sul brano "Aeroplani". Nel 2011 Belen fu co-conduttrice insieme a Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, esibendosi anche con il padre Gustavo Rodríguez. Il 2012 rimane l’edizione più iconica: insieme a Ivana Mrázová, Belén sfilò con un abito di Fausto Puglisi che lasciava intravedere un tatuaggio a forma di farfalla, diventato simbolo di quell’edizione. La farfallina è ancora oggi uno dei momenti più ricordati dai fan e dai media, tra scandali e curiosità.
Il legame tra Belén e Samurai Jay nasce proprio per questa collaborazione. Il rapper ha definito la showgirl "esotica" e ha apprezzato la sua umanità, confermando che il duetto sarà uno dei momenti clou della serata. Oltre a cantare il brano inedito "Ossessione", Belén parteciperà alla cover, dove a impreziosire la performance ci sarà la tromba di Roy Paci. Durante le prove e le riprese del videoclip, Belén ha già mostrato il suo lato provocante e ironico, lasciando tracce virali che hanno catturato l’attenzione dei social. Stasera, la showgirl entrerà in scena con Samurai Jay, promettendo di trasformare il duetto in un momento memorabile per il pubblico dell’Ariston nella serata attesissima delle cover.
