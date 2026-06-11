Belen rompe il silenzio: la sua verità sull'Isola e la frecciata su incidente e ricovero. Poi spunta De Martino sotto casa Dopo settimane di indiscrezioni e ricostruzioni contrastanti, la showgirl decide di parlare in prima persona e chiarisce la propria posizione sui gossip degli ultimi giorni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane in cui a parlare sono stati soprattutto giornali, siti web, opinionisti e perfino il suo avvocato, Belen Rodriguez ha deciso di intervenire direttamente per raccontare la sua versione dei fatti. Un lungo messaggio pubblicato sui social ha infatti segnato la fine di un silenzio che aveva alimentato numerose indiscrezioni, tra il presunto ricovero, le notizie relative all’incidente stradale e le voci sulla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez prende finalmente la parola sui social

La showgirl ha scelto di aprire il suo sfogo con una storia Instagram scritta inizialmente con parole rivolte ai fan: "Credo sia arrivato il momento di dire la mia", poi si è spesa in un sentito ringraziamento verso tutte le persone che le hanno manifestato affetto nelle ultime settimane: "Prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza", ha scritto, sottolineando quanto sia stato importante sentirsi sostenuta in un periodo particolarmente delicato.

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Belen e la frecciata alla stampa

Se nella prima parte del messaggio il tono è apparso riconoscente, successivamente Belen ha mostrato un atteggiamento molto più deciso nei confronti delle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni. La conduttrice ha accusato parte della stampa di aver enfatizzato e deformato alcuni aspetti della vicenda: "Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e clickbait", ha dichiarato. La showgirl ha inoltre lasciato intendere che eventuali responsabilità verranno accertate nelle sedi competenti, preferendo non entrare ulteriormente nei dettagli delle vicende finite al centro dell’attenzione pubblica.

La verità sulla conduzione de L’Isola dei Famosi

Tra gli argomenti più discussi delle ultime settimane c’è stata senza dubbio la questione legata alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Diverse indiscrezioni avevano sostenuto che fosse stata l’azienda a rinunciare alla sua candidatura dopo alcuni incontri preliminari. Belen ha però fornito una versione completamente diversa, spiegando di essere stata lei a fare un passo indietro: "Per quanto riguarda la conduzione de L’Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere". La motivazione sarebbe strettamente legata ai figli e alla famiglia. La showgirl ha infatti spiegato di non sentirsi in grado di restare lontana dall’Italia per circa quarantacinque giorni, ritenendo che una simile assenza sarebbe stata incompatibile con il proprio equilibrio personale. Nessuna bocciatura, quindi, ma una rinuncia maturata per motivi familiari, come ha voluto precisare personalmente, ringraziando Mediaset per aver compreso la situazione, lasciando intendere che sarebbe aperta ad altre opportunità professionali in futuro.

Il curioso episodio con Stefano De Martino

A chiudere questa giornata particolarmente movimentata c’è poi un episodio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico. Stefano De Martino è stato infatti fotografato nei pressi dell’abitazione milanese della sua ex moglie, alimentando nuove curiosità sul loro rapporto. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore sarebbe stato notato mentre si trovava nella zona quando alcuni studenti di una scuola vicina lo hanno riconosciuto dalle finestre dell’istituto. I ragazzi gli avrebbero lanciato dei cartoncini chiedendogli un autografo, dando vita a un siparietto tanto spontaneo quanto divertente. De Martino avrebbe quindi chiesto una penna a una passante, firmato uno dei bigliettini e successivamente provveduto a farlo arrivare ai giovani fan tramite il personale della scuola.

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