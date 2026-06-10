Belen rompe il silenzio sull'incidente attraverso il suo legale, la replica alle accuse: "Nessuna omissione di soccorso" L'avvocato della showgirl contesta le ricostruzioni circolate nelle ultime ore e parla di un danno all'immagine causato da notizie ritenute non corrispondenti alla realtà.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa delle notizie relative ad alcuni presunti incidenti stradali che avrebbero coinvolto la showgirl argentina. La vicenda, rilanciata da numerose testate e agenzie di stampa, ha generato un ampio dibattito, soprattutto dopo la diffusione dell’indiscrezione secondo cui la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo a suo carico per una presunta omissione di soccorso in relazione a un doppio incidente avvenuto lo scorso 23 maggio. A intervenire pubblicamente, però, è stato il legale della conduttrice, l’avvocato Giuseppe Russo, che attraverso una nota diffusa all’ANSA ha contestato in maniera netta alcune delle ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

Il legale di Belen Rodriguez smentisce l’omissione di soccorso

Il punto centrale della nota riguarda proprio l’ipotesi di omissione di soccorso, che il difensore di Belen Rodriguez respinge categoricamente: "In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso", afferma il legale. Una presa di posizione chiara, arrivata dopo giorni di indiscrezioni e ricostruzioni che hanno trovato ampio spazio sui media e che, secondo la difesa, non rappresenterebbero correttamente quanto accaduto.

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Il riferimento al fascicolo d’indagine

Nella stessa nota, l’avvocato Russo si è soffermato anche su un altro aspetto molto delicato: la pubblicazione di dettagli relativi all’eventuale fascicolo d’indagine: "In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti, ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore", dice riassumendo la preoccupazione della difesa per la diffusione di informazioni considerate particolarmente sensibili, soprattutto perché riguarderebbero aspetti normalmente conosciuti soltanto dalle persone direttamente coinvolte nel procedimento e dagli organi competenti.

Le accuse sulle informazioni riservate nel comunicato del legale di Belen

La parte più dura del comunicato riguarda però il presunto danno d’immagine subito dalla showgirl in seguito alla diffusione di alcune notizie: "Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez", sostiene il legale, che punta il dito anche contro quella che definisce: "l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute".

Per il momento Belen Rodriguez ha scelto di non intervenire personalmente sulla vicenda. Nessuna dichiarazione diretta, nessun commento pubblico sui contenuti emersi negli ultimi giorni. La sua posizione è stata affidata integralmente al proprio avvocato, che ha voluto ribadire la necessità di fare chiarezza su quanto diffuso da parte di alcune testate.

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