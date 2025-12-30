Belen Rodriguez vola al caldo per Capodanno: la scelta (radicale) lontana da tutto e da tutti La showgirl argentina ha deciso di staccare dall'Italia per una vacanza last minute alle Maldive. Con lei un'amica fidata e nessun familiare. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Per l’ultimo dell’anno Belen Rodriguez ha scelto di allontanarsi dall’Italia, e di regalarsi qualche giorno al caldo, da sola, lontano da impegni familiari e riflettori. Dopo mesi complessi, segnati da attacchi di panico e dal lavoro sulla propria salute mentale, la showgirl argentina ha deciso di prendersi uno spazio solo per sé, in una località esotica tra gli atolli delle Maldive. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, la fuga di Capodanno lontana da tutti

La ‘fuga’ di Belen è stata svelata dalla stessa argentina all’interno di alcune storie Instagram, dove la Rodriguez ha condiviso scatti e brevi video da una spiaggia da cartolina. Tra sabbia chiara, palme e mare trasparente, la showgirl si è mostrata intenta a camminare a piedi nudi sulla riva, con le gambe immerse nell’acqua e lo sguardo rivolto all’orizzonte, in un’atmosfera che trasmette calma e leggerezza.

La conduttrice non ha tuttavia svelato subito la sua destinazione, lasciando che fossero i followers a indovinare la meta delle sue vacanze. Solo successivamente, Belen ha aggiunto una storia con il nome dell’hotel di lusso dove ha scelto di risiedere, che risulta situato alla Maldive. Con lei, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe almeno un’amica fidata. Mentre i figli sarebbero rimasti in Italia con i rispettivi papà.

Dove sono Santiago e Luna Marì per le feste

Per queste festività, Belen ha diviso il tempo tra la famiglia allargata e qualche momento in solitaria. Natale lo ha trascorso in Italia con i figli Santiago e Luna Marì, i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias, riuniti nella casa di Cecilia e Ignazio Moser per il primo Natale della piccola Clara Isabel. Per Capodanno, invece, i bambini dell’argentina hanno raggiunto i loro papà. Luna Marì è con Antonino Spinalbese, che l’ha portata sulla neve per farle vivere l’atmosfera invernale al massimo, tra giochi e paesaggi imbiancati. Santiago si trova invece a Napoli con Stefano De Martino, nella villa di Posillipo a cui il conduttore è molto legato.

Il periodo complicato di Belen

Intanto, il clima familiare in casa Rodriguez sembra essere tornato alla normalità. Dopo mesi di tensioni tra Belen e Cecilia, la nascita di Clara Isabel avrebbe contribuito a riavvicinare le due sorelle. Ma il periodo si è rivelato comunque delicato per l’ex di De Martino. A fine novembre, dopo un’intervista pubblica in cui era apparsa confusa e provata, Belen ha raccontato sui social di essere stata colpita da un attacco di panico. Per gestire l’ansia, ha ammesso di aver assunto più calmanti del necessario, con un effetto di forte stordimento che l’ha messa in difficoltà durante l’evento.

In quell’occasione, Belen ha ricordato che gli attacchi di panico l’accompagnano ormai da anni e che, in passato, hanno portato a una vera e propria depressione, esplosa dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Non è quindi una sorpresa che l’argentina abbia scelto di staccare da tutto, e da tutti, dopo un periodo del genere. La vacanza alle Maldive sarà l’occasione per ricaricare le batterie e ripartire al meglio. Con nuovi propositi e un passato complicato da lasciarsi assolutamente alle spalle.

