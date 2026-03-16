Belen Rodriguez, tutta la verità sul (presunto) flirt con Vittorio Brumotti: parla l’argentina
La showgirl avrebbe confidato a una fonte anonima come stanno davvero le cose tra lei e l'inviato di Striscia. Si era parlato di una frequentazione dopo Sanremo.
Da giorni non si parla d’altro. Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, la showgirl e il biker, starebbero vivendo una nuova storia d’amore, nata tra Sanremo e Genova. Le indiscrezioni si sono rincorse sui social nelle ultime settimane, e in men che non si dica il rumor è finito fuori controllo. Ma a raccontare tutta la verità, adesso, sarebbe intervenuta proprio l’argentina. Stanca di dover rispondere alle domande insistenti di amici e fan. Ecco tutti i dettagli.
Belen, la verità sul presunto flirt con Vittorio Brumotti
Il primo a chiarire i contorni della vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato di aver verificato direttamente la notizia. Secondo quanto riferisce Parpiglia, Belen Rodriguez si sarebbe sfogata con una sua fonte di fiducia, definendo una ‘fake news’ il rumor messo in circolazione sul presunto flirt con Brumotti.
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"Non è il mio fidanzato", avrebbe confidato la showgirl argentina, ormai stufa di vedersi affiancata a un uomo nuovo ogni volta che appare in pubblico. In realtà, Belen sarebbe più che mai concentrata su se stessa e sui suoi progetti personali. Lontanissima dalle relazioni sentimentali dopo un periodo per lei non facile.
Il nuovo inizio di Belen dopo le difficoltà
Anche Vittorio Brumotti, al momento, risulta single. Il biker e inviato di Striscia ha chiuso la sua lunga storia d’amore con Annachiara Zoppas lo scorso agosto, dopo sette anni di relazione. Una rottura pacifica, come specificato dai due: l’affetto e la stima reciproca sarebbero rimasti intatti, ma le loro strade hanno preso direzioni diverse.
Quanto a Belen, negli ultimi mesi ha parlato con grande sincerità del difficile periodo attraversato. In diverse interviste ha raccontato di aver toccato il fondo e di aver sofferto di depressione, ma anche di aver ritrovato sé stessa attraverso la terapia, la famiglia e il lavoro.
"Mi basto da sola", ha dichiarato di recente, spiegando che oggi non è in cerca di un partner a tutti i costi. Un uomo può falra felice solo se è un valore aggiunto nella sua vita, altrimenti il gioco non vale la candela. Nel frattempo, Belen ha anche riallacciato i rapporti con la sorella Cecilia, dopo un periodo di distanze e incomprensioni familiari. Un passo importante in un percorso di rinascita personale che vede l’argentina decisamente più forte e serena di prima. E se l’amore arriverà di nuovo, sarà solo quello giusto. Ma per ora, il cuore di Belen resta libero.
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