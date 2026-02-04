Belen Rodriguez, torna con Only Fun ma abbandona l'intervista: "Non devo dimostrare nulla". Che succede
La showgirl, che domani torna sul Nove con I PanPers, avrebbe chiuso bruscamente la telefonata per colpa di una parola che l'ha fatta innervosire.
La comicità tutta italiana di Only Fun – Comico Show è pronta a tornare sul Nove. Da domani sera, giovedì 5 febbraio 2026, Belen Rodriguez e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, riprenderanno a condurre la nuova edizione del programma tutta da ridere. Dieci puntate in tutto, in onda dallo storico Teatro Galleria di Legnano, in cui oltre a comici di successo si alterneranno anche diversi ospiti d’eccezione come Enrico Brignano, Katia Follesa e Angelo Pintus, tutti presenti nel primo appuntamento. E proprio in questi giorni, i tre conduttori sono impegnati a promuovere lo spettacolo, tra spot e interviste ai quotidiani. In una di queste, però, è successo qualcosa di inatteso: Belen, infastidita forse da una domanda della giornalista, ha abbandonato improvvisamente la conversazione. Vediamo cosa è successo.
Belen Rodriguez abbandona un’intervista: "Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv"
Durante un’intervista telefonica con Ilaria Ravarino de Il Messaggero, Belen Rodriguez ha abbandonato la conversazione all’improvviso. A riportare l’accaduto è stata la stessa giornalista che aveva contattato la showgirl e gli altri due conduttori di Only Fun – Comico Show, Andrea Pisani e Luca Peracino de I PanPers, per parlare della nuova stagione del programma. Secondo quanto si legge anche su FanPage a dare ‘fastidio‘ a Belen sarebbe stata la parola ‘rivincita‘, utilizzata da Ravarino in riferimento al suo ritorno in Tv dopo il lungo stop post Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv", sarebbero state le parole di Rodriguez, detta poco prima di chiudere bruscamente la telefonata concludendo con un perentorio "Questa intervista finisce qui". La conduttrice avrebbe così lasciato i due colleghi con cui condivide lo show sul Nove e la giornalista, tutti "Attoniti", di fronte a questa scena. Per ora da parte di Belen non c’è stata nessuna dichiarazione sull’accaduto, mentre a rompere l’imbarazzo al telefono ci aveva pensato Peracino, che ha ironizzato: "Mai che le gallerie arrivino quando servono".
Potrebbe interessarti anche
Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen senza filtri, poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini
Questa domenica a Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez e Geolier saranno protagonisti d...
Che tempo che fa, Belén smentisce Corona: “Ho imparato da Maria De Filippi”. Poi svela: “In amore sto cambiando gusti”
Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026 su Nove, la sh...
Belen (ufficiale) a Sanremo 2026, il suo ruolo speciale al Festival: cosa farà e con chi
Il cast dell’attesissima kermesse sanremese inizia ufficialmente a prendere forma: t...
Belen Rodriguez, il gesto social di Andrea Iannone aumenta i rumors (e le ipotesi su Elodie). Cosa succede
Dopo le tante indiscrezioni sulla possibile rottura tra la cantante e il motociclist...
Belen Rodriguez grande assente nella serie di Fabrizio Corona, il retroscena choc: “Le è stato impedito”
Perché la showgirl argentina non ha partecipato alla serie Netflix sull’ex Re dei pa...
Belen Rodriguez vola al caldo per Capodanno: la scelta (radicale) lontana da tutto e da tutti
La showgirl argentina ha deciso di staccare dall'Italia per una vacanza last minute ...
Emma, De Martino e le corna con Belén: “La mia carriera rallentò”. E svela perché non torneranno mai insieme
La cantante ha ammesso di avere sofferto il tradimento soprattutto a causa dei rifle...
Belen Rodriguez, lo sfogo d’addio a Capodanno: “A la mie**a”. E spiazza il web con una foto hot
Belen è ancora una volta sotto i riflettori: l'anno nuovo comincia con una foto hot ...