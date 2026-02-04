Belen Rodriguez, torna con Only Fun ma abbandona l'intervista: "Non devo dimostrare nulla". Che succede La showgirl, che domani torna sul Nove con I PanPers, avrebbe chiuso bruscamente la telefonata per colpa di una parola che l'ha fatta innervosire.

La comicità tutta italiana di Only Fun – Comico Show è pronta a tornare sul Nove. Da domani sera, giovedì 5 febbraio 2026, Belen Rodriguez e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, riprenderanno a condurre la nuova edizione del programma tutta da ridere. Dieci puntate in tutto, in onda dallo storico Teatro Galleria di Legnano, in cui oltre a comici di successo si alterneranno anche diversi ospiti d’eccezione come Enrico Brignano, Katia Follesa e Angelo Pintus, tutti presenti nel primo appuntamento. E proprio in questi giorni, i tre conduttori sono impegnati a promuovere lo spettacolo, tra spot e interviste ai quotidiani. In una di queste, però, è successo qualcosa di inatteso: Belen, infastidita forse da una domanda della giornalista, ha abbandonato improvvisamente la conversazione. Vediamo cosa è successo.

Belen Rodriguez abbandona un’intervista: "Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv"

Durante un’intervista telefonica con Ilaria Ravarino de Il Messaggero, Belen Rodriguez ha abbandonato la conversazione all’improvviso. A riportare l’accaduto è stata la stessa giornalista che aveva contattato la showgirl e gli altri due conduttori di Only Fun – Comico Show, Andrea Pisani e Luca Peracino de I PanPers, per parlare della nuova stagione del programma. Secondo quanto si legge anche su FanPage a dare ‘fastidio‘ a Belen sarebbe stata la parola ‘rivincita‘, utilizzata da Ravarino in riferimento al suo ritorno in Tv dopo il lungo stop post Mediaset.

"Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv", sarebbero state le parole di Rodriguez, detta poco prima di chiudere bruscamente la telefonata concludendo con un perentorio "Questa intervista finisce qui". La conduttrice avrebbe così lasciato i due colleghi con cui condivide lo show sul Nove e la giornalista, tutti "Attoniti", di fronte a questa scena. Per ora da parte di Belen non c’è stata nessuna dichiarazione sull’accaduto, mentre a rompere l’imbarazzo al telefono ci aveva pensato Peracino, che ha ironizzato: "Mai che le gallerie arrivino quando servono".

