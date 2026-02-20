Belen 'affonda' De Martino in TV: “Hai qualcosa in più? Ci vuole poco”, la frecciata perfidissima
Nell’ultima puntata dello show comico, la showgirl argentina ha lanciato una bella frecciata al suo ex durante una gag con Andrea Pisani: cosa ha detto.
La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita ormai da tempo e ad oggi ciò che ancora li accomuna è l’amore per il figlio Santiago. Capita spesso, però, che la showgirl argentina tiri in ballo l’ex marito mandando ‘velate’ frecciatine, proprio come accaduto nell’ultima puntata di OnlyFun, lo show comico in onda su canale Nove. Durante uno sketch in compagnia di Andrea Pisani, non è certo passata inosservata la stoccata di Belen nei confronti del conduttore di Affari Tuoi: ecco nel dettaglio cosa è successo.
Belen, frecciata a De Martino nella puntata di OnlyFun: cosa ha detto
Nel corso dell’ultima puntata di OnlyFun, il comico Andrea Pisani si è reso protagonista di uno sketch con un tema centrale particolarmente chiacchierato: gli ex di Belen Rodriguez. Dopo aver proposto al pianoforte la sua esilarante versione del brano Questa domenica di Olly, il messaggio di Pisani è apparso molto chiaro: "Rispetto a loro ho qualcosa in più". A quel punto, anche Luca Peracini che era presente sul palco è intervenuto chiedendo: "Vuoi dirci che hai qualcosa in più di chi l’ha resa madre?". Immediato l’intervento di Belen Rodriguez che ha sciolto ogni dubbio affermando: "Ti riferisci a Stefano De Martino? Guarda… ci vuole poco".
La frase della showgirl argentina non è certo passata inosservata, ed è stata interpretata da molti come una frecciata vagamente velenosa nei confronti dell’ex marito. La gag si è poi conclusa con Pisani che ha aggiunto: "Una per regione, come i pacchi, non ce l’ho", sottolineando ancor di più il riferimento al conduttore del ‘gioco dei pacchi’. Ma questa non è certo la prima volta che, scherzandoci su, Belen scocca qualche freccia a De Martino. Poco tempo fa, sempre nello show comico, durante un dialogo con Gigi nei panni di un estroso De Martino, la showgirl aveva chiesto: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?". E se non è una frecciata questa…
Belen e Stefano De Martino: in che rapporti sono
Ad oggi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso strade ben diverse, mantenendo rapporti formalmente civili per il bene del figlio Santiago, ma ancora segnati da tensioni e reciproche stoccate mediatiche. D’altronde, i due si sono lasciati e rimessi insieme più volte, fino ad arrivare all’ultima pesante separazione dopo la quale Belen ha ribadito in diverse occasioni di aver perso la stima nei confronti di Stefano, citando i ripetuti tradimenti subiti come causa principale della rottura definitiva.
