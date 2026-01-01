Belen Rodriguez, lo sfogo d’addio a Capodanno: “A la mie**a”. E spiazza il web con una foto hot Belen è ancora una volta sotto i riflettori: l'anno nuovo comincia con una foto hot che divide i social ed ecco il motivo 'bollente'

Dopo un anno decisamente sottotono, Belen Rodriguez ha deciso di festeggiare il Capodanno 2026 in un resort superlusso alle Maldive, l’Emerald Faarufushi Resort & Spa, mentre i figli sono rimasti in Italia con i rispettivi genitori, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. E proprio oggi, giovedì 1 gennaio 2026, la showgirl ha pubblicato una foto su Instagram in cui dà il suo addio all’anno passato, che l’ha vista in balia di attacchi di panico e numerosi litigi (di buono c’è che si è riappacificata con la sorella Cecilia), e dà il benvenuto all’anno nuovo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Belen Rodriguez, l’addio al 2025 e la foto hot alle Maldive (con sfogo su Instagram)

Belen ha passato un 2025 alquanto difficile e ora si sta godendo un po’ di tranquillità lontana da tutti. Un nuovo anno, ancora tutto da vivere, la attende, ma già la vede protagonista grazie a una foto pubblicata sul suo account Instagram ufficiale e il piccolo sfogo che la accompagna: "Me siento bien, y a la mie**a el 2025". L’immagine ritrae Belen Rodriguez in tutta la sua bellezza (e le sue forme, in particolare il lato B): si vede lei, in riva al mare, voltata di spalle, che guarda verso l’orizzonte con addosso un bikini nero e beige e i piedi immersi nell’acqua. Un messaggio che arriva forte e chiaro, considerando come termina il post sui social, ovvero con l’hashtag #inculoallabalena (quindi il lato B in bella vista è anche strategico). È come se sentisse che il 2026 sarà l’anno della svolta, del rinnovamento per lei, anche visto che la didascalia della foto comincia con un "Mi sento bene".

Le reazioni sui social sotto la foto di Belen Rodriguez

Come sempre, la showgirl fa molto discutere sui social. I suoi post sono sempre molto commentati e di rado le reazioni sono positive. Per esempio, su Instagram un utente si chiede perché fare l’augurio mettendo in mostra il sedere: "Ma perché dico io? Il bisogno di fare un augurio del genere mostrando un cu*o", oppure: "È finita la tua era, anche basta. Non serve il didietro, ci vuole la testa" e "La preferivo prima con il suo culet*o piccolo.. ma naturale, non gonfiato…". La foto divide i social e infatti ci sono anche molti commenti positivi, da parte di donne e uomini: "Fai bene Belu, fai schiattare tutti e tutte ahahah", "Belen non potevi farci regalo migliore…", "Questa donna ogni anno diventa sempre più bella", "Che il tuo 2026 sia pieno di soddisfazioni e tanto amore", "La perfezione!!!! Un corpo da urlo".

Il crollo nel 2025

Ricordiamo che proprio nel 2025 Belen Rodriguez è finita sotto i riflettori per le sue fragilità. Durante il Vanity Fair Stories a Milano, infatti, la showgirl argentina è apparsa confusa: la sua voce era rallentata e aveva lo sguardo perso mentre parlava sul palco dell’evento. È stata poi la diretta interessata a spiegare quanto accaduto in quella occasione tramite tre storie su Instagram: "Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio. Poi ne ho preso un altro, e un altro… mi sentivo rinco***onita. Ho sempre parlato dei miei attacchi di panico, pure della depressione che ne è derivata… posso garantire che non è vita. Mi è capitato di saltare lavori per non presentarmi… così".

Poi ha svelato: "Sto facendo psicoterapia", e ha fatto un appello al pubblico: "Se qualcuno si trova in queste condizioni, non aspettate: chiedete aiuto". Insomma, un 2025 davvero caotico per la showgirl, ma ora è tempo di riprendere in mano la propria vita e magari il 2026 sarà l’anno giusto per lei.

