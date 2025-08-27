Belen Rodriguez confessa i suoi fallimenti in amore: “Le mie ultime storie? Per colmare il vuoto”, poi la nuova consapevolezza La showgirl si è raccontata a cuore aperto in una recente intervista parlando degli amori passati e di ciò che desidera per il suo futuro: ecco cosa ha detto.

Sono ormai vent’anni che Belen Rodriguez è sotto i riflettori italiani, nel bene e nel male. Nel corso del tempo si è parlato molto di lei sia dal punto di vista professionale che, soprattutto, da quello più privato. La sua vita sentimentale ha visto una serie infinita di montagne russe e molte delusioni, alcune delle quali l’hanno però portata ad avere oggi una consapevolezza diversa e a sapere esattamente ciò che desidera per il suo futuro. In una recente intervista tra le pagine del settimanale Chi, la bella showgirl argentina ha parlato proprio di questo, raccontando qualcosa in più anche sul suo amore per l’Italia e la popolarità raggiunta: ecco le sue parole.

Belen Rodriguez e l’amore: "Le ultime storie? Per colmare un vuoto"

"Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse", ha rivelato Belen Rodriguez al settimanale Chi. La showgirl argentina ha dunque sottolineato di essere arrivata oggi a una consapevolezza diversa e una nuova fase di maturità. "Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima".

Belen e la popolarità in Italia: "Non lo sognavo, è capitato"

Erano gli anni 2000 quando Belen appariva sulle riviste italiane per la prima volta. "Ero felice ma non ero consapevole di quello che sarebbe accaduto dopo. Non sognavo di essere popolare, è capitato per caso. Facevo la modella e non avevo altro interesse. Ero più bassa e formosa delle altre, piacevo agli uomini e sono finita a fare le campagne pubblicitarie". Poi, la storia con il calciatore Borriello le ha permesso di farsi conoscere fino a farla approdare all’Isola dei famosi. "Se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere", ha confessato Belen.

Ma tra le pagine di Chi, Belen ha rivelato anche che quello per l’Italia è stato un amore sbocciato subito, fin dal primo giorno in cui è arrivata in questo Paese. "Appena ho messo piede in Italia mi sono innamorata di questo paese. L’Italia è diventata la mia casa e mi sento italiana quando sono tranquilla, mentre quando mi arrabbio sono argentina, più caliente. Sono una ‘giustiziera’. A volte esplodo, faccio la scenata, ma mi passa subito, è tutta fuffa".

