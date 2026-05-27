Belén Rodríguez in ospedale, Stefano De Martino stoppa Affari Tuoi. Il retroscena Stando ai rumor prima delle dimissioni della showgirl argentina il conduttore di Affari Tuoi ed ex marito sarebbe “corso” da lei: la sua reazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il peggio è passato per Belén Rodríguez. Ricoverata in ospedale in seguito a un malore improvviso lo scorso lunedì, infatti, ieri la showgirl argentina è stata dimessa ed è tornata a casa. Amici, colleghi e soprattutto familiari hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo: una su tutte, la sorella Cecilia, ma non solo. Stando agli ultimi rumor, infatti, anche Stefano De Martino si sarebbe precipitato a Milano dall’ex moglie per starle vicino. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez in ospedale: la reazione di Stefano De Martino. Cosa ha fatto

Nella giornata di ieri Belén Rodríguez è stata dimessa dall’ospedale Policlino di Milano, dove era ricoverata da lunedì a causa di un malore. Stando a quanto riportato da FanPage, al suo fianco nelle ore più difficili ci sarebbe stato anche Stefano De Martino. Secondo la ricostruzione di alcune persone presenti nella struttura, infatti, il conduttore di Affari Tuoi ed ex marito della showgirl argentina si sarebbe precipitato a Milano, nell’appartamento dell’ex moglie in zona Brera: "È corso subito da lei". Non solo, De Martino le sarebbe rimasto accanto anche in ospedale il giorno successivo; a testimoniarlo sarebbero anche le registrazioni saltate di Affari Tuoi al Teatro delle Vittorie a Roma. Il programma (che dall’anno prossimo si sposterà invece a Milano) si è ‘fermato’ per una giornata e De Martino sarebbe rientrato a Roma solo successivamente.

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Cos’è successo a Belén Rodríguez

La paura è iniziata lunedì mattina, quando Belén Rodríguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Ad allertare i soccorsi del 112 sono stati i vicini, allarmati dalle grida di aiuto provenienti dall’appartamento dell’ex showgirl al quarto piano di uno stabile in zona Brera, in centro a Milano. Sul posto sono intervenuti ambulanza, polizia e anche vigili del fuoco per sfondare la porta dell’appartamento e quindi quella del bagno, dove Belén è stata trovata – secondo le ricostruzioni – in un forte stato di alterazione psicofisica, quasi di disorientamento (si dice che parlasse solo a monosillabi), prima di essere trasferita al Policlinico per tutti i controlli medici.

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