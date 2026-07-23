Belén Rodríguez risponde agli haters sulla polemica dei trattamenti estetici: “La bellezza è disciplina, io sono cresciuta senza un soldo” La showgirl argentina ha anche parlato della terapia per i capelli alla quale si è sottoposta: tra benessere e critiche, la replica della conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Belén Rodríguez replica alle critiche sui trattamenti estetici. "La bellezza è soprattutto disciplina" si è sfogata la conduttrice ex Iene, rispondendo sui social alle ‘critiche’ di alcuni follower. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez: "Sono cresciuta senza un soldo" la risposta sui ‘ritocchini’ divide il web

Dopo avere infiammato il mondo del gossip e della cronaca rosa per la relazione cn Gaetano Fidanzati, Belén Rodriguez torna al centro del dibattito social dopo aver condiviso su Instagram un video dedicato alla sua skincare routine, eseguita dalla professionista che da tempo si occupa della cura della sua pelle. Il filmato, nato per mostrare uno dei trattamenti a cui si sottopone, ha però acceso un confronto acceso tra gli utenti, molti dei quali hanno sottolineato come percorsi estetici di questo tipo siano economicamente fuori dalla portata di tante persone. Tra i commenti più discussi c’è quello di una follower che ha scritto: "Sono troppo povera per questi trattamenti". Una riflessione alla quale la showgirl ha risposto senza esitazioni: "Credimi sono cresciuta senza un soldo, me ne prendevo cura lo stesso. Ci sono maschere che le puoi fare addirittura con il riso e sono fantastiche. Fate una bella ricerca". La conversazione è poi proseguita con altri messaggi che hanno chiamato in causa il rapporto tra bellezza e disponibilità economica. "Poi dicono come fanno ad essere belle… il portafoglio pieno", ha osservato un’utente, ricevendo una replica altrettanto netta da parte della conduttrice: "È farti un mazzo così bello mio, la bellezza è soprattutto disciplina". A chi, invece, ha ironizzato sulla fatica di dover ricorrere a creme e trattamenti continui, Belén ha spiegato che prendersi cura di sé rappresenta un momento di benessere personale oltre che una necessità legata al proprio lavoro: "A me rilassa invece, poi fa parte del mio lavoro e soprattutto della mia personalità".

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La terapia per i capelli dopo i farmaci: "Ora non ne ho più bisogno"

Negli stessi giorni Belén Rodriguez ha raccontato ai suoi follower anche un altro percorso di cura personale, questa volta dedicato ai capelli. Attraverso alcune storie sui social ha spiegato di aver iniziato una terapia specifica dopo aver riscontrato un diradamento della chioma, conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci prescritti negli ultimi anni durante un periodo particolarmente complesso della sua vita. Nel video la showgirl appare nello studio della dottoressa Chiara Insalaco mentre si sottopone a un trattamento con uno strumento dotato di luce rossa che viene fatto scorrere lungo il cuoio capelluto per stimolare la ricrescita. Nel raccontare il motivo della terapia, Belén ha anche condiviso una notizia che ha rassicurato i suoi fan: "Siccome per colpa di determinati farmaci che ho dovuto assumere negli ultimi anni ho perso un po’ di capelli, sono venuta a Roma per fare questo trattamento", aggiungendo poi: "Ora non prendo nessun farmaco perché non ne ho più bisogno e questo è quanto".

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