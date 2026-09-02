Andrea Delogu pronta a prendere il posto di Belén Rodriguez in Rai: il nuovo progetto per il possibile subentro La chiusura di Matti da legare potrebbe aprire la strada a un nuovo programma affidato ad Andrea Delogu, che tornerebbe così nella fascia pomeridiana di Rai Radio 2.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La rivoluzione del pomeriggio di Rai Radio 2 potrebbe essere ormai alle porte. Dopo l’esperimento con Belén Rodriguez, infatti, la Rai sarebbe intenzionata a cambiare nuovamente formula e conduttori, con la chiusura di Matti da legare e l’arrivo di un nuovo programma nella stessa fascia oraria. Come anticipato da Fanpage, tra i nomi individuati per il progetto spicca quello di Andrea Delogu, volto già conosciuto e apprezzato dall’emittente radiofonica, che potrebbe tornare protagonista proprio nello spazio occupato finora dalla trasmissione.

La chiusura di Matti da legare con Belen Rodriguez

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Matti da legare non dovrebbe trovare spazio nei nuovi palinsesti di Rai Radio 2 a partire dall’autunno. Non sarebbe quindi soltanto Belén Rodriguez a lasciare il programma, ma l’intero format, che non avrebbe raggiunto i risultati attesi dalla Rai.

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La trasmissione aveva debuttato con Barty Colucci, Francesco Arienzo, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi e Belén Rodriguez, attirando fin dall’inizio parecchia attenzione proprio per la presenza della conduttrice argentina. L’esperimento, tuttavia, non avrebbe prodotto quel significativo incremento di ascolti che l’azienda si aspettava, in una fascia particolarmente complicata per la radiofonia pubblica. Il cambiamento arriverebbe inoltre dopo le discussioni legate alla scelta di collocare Matti da legare al posto di Caterpillar, storico appuntamento di Rai Radio 2. Massimo Cirri, storico volto e ideatore della trasmissione, aveva espresso pubblicamente il proprio disappunto per la scelta della Rai, arrivando a dichiarare: "Rai vuole metterci da parte, quest’anno ci hanno sostituiti con Belén".

Andrea Delogu nella fascia delle 18 al posto di Belen

Per il nuovo progetto la Rai potrebbe puntare su una soluzione già conosciuta dal pubblico dell’emittente. Andrea Delogu sarebbe infatti in pole per prendere in mano la fascia delle 18, affiancata proprio da Mario Benedetto, che potrebbe essere l’unico volto di Matti da legare a rimanere coinvolto nel nuovo programma. Barty Colucci, invece, potrebbe essere destinato a un’altra collocazione all’interno del palinsesto pomeridiano. L’ipotesi Delogu avrebbe una sua logica, considerando la precedente esperienza della conduttrice su Rai Radio 2 e la sua capacità di muoversi tra radio e televisione.

Il nodo de La Porta Magica

C’è però un ostacolo che potrebbe complicare il progetto. Andrea Delogu è infatti già impegnata su Rai 2 con La Porta Magica, trasmissione che occupa proprio una fascia pomeridiana. La sovrapposizione degli impegni potrebbe rendere difficile conciliare la presenza televisiva con una diretta radiofonica quotidiana, soprattutto per questioni legate a registrazioni, spostamenti e organizzazione del lavoro. La scelta definitiva, dunque, potrebbe dipendere anche dalla possibilità di incastrare i due appuntamenti senza creare problemi produttivi.

Ora, con la possibile chiusura di Matti da legare, la Rai sembra pronta a ridisegnare nuovamente quella fascia, affidandola a un progetto completamente diverso e, possibilmente, con Andrea Delogu come nuova protagonista. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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