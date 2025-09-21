Belen Rodriguez, prove di ‘disgelo’ con la sorella Cecilia (ma al compleanno manca Ignazio Moser) Le due sorelle argentine sono apparse di nuovo insieme, durante i festeggiamenti per il 41esimo compleanno della showgirl. Nessuna traccia invece del cognato. Ecco i dettagli.

C’è aria di disgelo tra Belen e Cecilia Rodriguez. Nella giornata di ieri, tra sorrisi e pochi invitati intimi, la showgirl argentina ha festeggiato i 41 anni in un clima che sa tanto di riconciliazione. Accanto a lei, nelle immagini postate su Instagram, solo i figli Santiago e Luna Marì, i genitori e il fratello Jeremias. Ma soprattutto Cecilia Rodriguez, che pare aver fatto pace definitivamente con la sorella, dopo le voci di dissidi circolate negli ultimi mesi. Chi invece non c’era è Ignazio Moser, dettaglio che ha sollevato non pochi sospetti tra i fan di Belen. Dato che, stando alle indiscrezioni, gli screzi in famiglia sarebbero legati proprio al compagno di Cecilia. Ecco tutti i particolari.

Belen, pace fatta con la sorella Cecilia

Chi attendeva nuovi risvolti inattesi è rimasto deluso: Belen e Cecilia Rodriguez si sono ufficialmente riconciliate, come dimostra l’ultimo post social pubblicato dall’ex di Stefano De Martino. Nelle immagini, che catturano i festeggiamenti del compleanno di Belen, vediamo attorno a un tavolo di ristorante la famiglia Rodriguez al completo. Ci sono i genitori, Gustavo e Veronica, poi i figli di Belen, Luna Marì e Santiago, e infine Jeremias e Cecilia Rodriguez.

Tutta l’attenzione social, ovviamente, è andata sulla presenza di Cecilia, segno a quanto pare di una distensione nei rapporti tra le due sorelle. Ormai al termine della sua gravidanza, l’influecer ha regalato a Belen la sua presenza, cosa non scontata dopo le voci che erano circolate di recente. Anche se Cecilia, intervistata pubblicamente nel salotto di Verissimo, aveva smentito categoricamente: "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili. Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno".

L’assenza (sospetta) di Ignazio Moser al compleanno di Belen

Non è tuttavia sfuggita ai fan l’assenza di Ignazio Moser ai festeggiamenti. Ufficialmente, il marito di Cecilia era impegnato con il suo team a un evento sportivo in Emilia-Romagna. Ma resta il sospetto che la presunta rottura con Belen, per molti alla base del litigio con Cecilia, non sia ancora stata risolta.

C’era poi chi si aspettava la comparsa, nelle foto dei festeggiamenti di Belen, anche del nuovo fidanzato dell’argentina. L’architetto milanese Stefano Belingardi Clusoni, che i gossip vogliono vicinissimo al cuore della showgirl, non è stato invitato al pranzo intimo dei Rodriguez. Segno che, probabilmente, la relazione è ancora troppo acerba per un’uscita allo scoperto di questo tipo. Se davvero la frequentazione andrà avanti, sarà Belen a decidere i tempi e i modi per rendere ufficiale il tutto. Per adesso, dovremo accontentarci delle indiscrezioni che come sempre circolano online.

