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Belen soffia il posto a Veronica Gentili, cosa condurrà su Canale 5: l'indiscrezione clamorosa

Belen verso l'Isola dei famosi: dal ruolo di naufraga a quello di padrona di casa, tra rivoluzione del format e registrazioni estive.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Le voci si rincorrono con insistenza e, questa volta, il nome è di quelli che non passano inosservati. Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, segnando un ritorno clamoroso in un programma che, per lei, non è mai stato soltanto un’esperienza televisiva ma un vero spartiacque professionale. L’indiscrezione, rilanciata da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, parla di un’ipotesi concreta al vaglio di Mediaset, pronta a puntare su un volto popolare e già profondamente legato al reality.

Belen Rodriguez: da naufraga a conduttrice per L’Isola Dei Famosi

Il passaggio sarebbe simbolico oltre che strategico. Dalla newsletter si legge: "Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato. Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone. Il reality, basato sulla sopravvivenza dei naufraghi su un’isola, dovrebbe andare in onda in estate su Canale 5 con puntate – stavolta – registrate". Parole che raccontano una trasformazione netta, quasi narrativa: non più concorrente alle prese con fame e prove estreme, ma figura centrale chiamata a tenere le fila di un racconto complesso e ambizioso. Per il programma sarebbe l’ennesimo cambio alla conduzione negli ultimi anni, dopo l’alternarsi di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Veronica Gentili.

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Un legame che parte da lontano

Il nome di Belen, come dicevamo, non è affatto estraneo all’universo de L’Isola dei Famosi. Nel 2008 partecipò come naufraga, esperienza che contribuì in modo decisivo alla sua popolarità in Italia. Negli anni successivi il reality ha incrociato più volte la famiglia Rodriguez: Cecilia nel 2015, Jeremias nel 2019 e poi ancora nel 2022 insieme al padre Gustavo. Senza dimenticare Stefano De Martino, inviato dell’edizione 2018. Un intreccio quasi familiare che rende l’ipotesi ancora più suggestiva. Sarebbe un ritorno alle origini.

Un format rivoluzionato: niente diretta e trasloco nelle Filippine

Ma la possibile novità alla conduzione si inserisce in un progetto molto più ampio. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio: "Il cambiamento è epocale e Davide Maggio lo svela in anteprima. Mediaset ha deciso che la prossima edizione dell’Isola dei Famosi verrà registrata e sarà trasmessa in un secondo momento, dopo averne valutato i contenuti". Un cambio di rotta che segnerebbe l’addio alla diretta, elemento distintivo delle ultime edizioni. E non finisce qui, perché sempre secondo le indiscrezioni: "Ma non è assolutamente l’unica novità. Oltre a perdere la diretta, l’Isola dei Famosi dirà addio persino allo studio e la conduzione sarà in loco. Come vi avevamo anticipato, si saluterà l’Honduras e, al momento, le Filippine sono la location scelta". Un’impostazione che ricorda un racconto d’avventura più che un classico reality da prima serata, con tempi televisivi meno vincolati all’immediatezza e maggiore controllo sui contenuti.

Quando andrà in onda

La messa in onda estiva appare al momento improbabile: più verosimile che le registrazioni si tengano tra maggio e luglio, come confermato anche da altre fonti, per poi arrivare in palinsesto tra settembre 2026 e gennaio 2027. Una finestra che consentirebbe di costruire con attenzione il montaggio e la linea narrativa del programma. Nel frattempo resta il terreno delle ipotesi, come spesso accade quando si inizia a parlare di cast e conduzione. E mentre qualcuno, come Giorgio Manetti di Uomini & Donne, si è già candidato pubblicamente come naufrago, l’attenzione resta concentrata su quella che sarebbe la vera mossa strategica: affidare a Belen il compito di guidare la nuova era de L’Isola dei Famosi. Se sarà davvero lei a raccogliere la sfida lo scopriremo nelle prossime settimane. Di certo c’è che il solo accostamento del suo nome ha già riacceso curiosità e aspettative attorno al format.

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