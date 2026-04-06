Belen soffia il posto a Veronica Gentili, cosa condurrà su Canale 5: l'indiscrezione clamorosa
Belen verso l'Isola dei famosi: dal ruolo di naufraga a quello di padrona di casa, tra rivoluzione del format e registrazioni estive.
Le voci si rincorrono con insistenza e, questa volta, il nome è di quelli che non passano inosservati. Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, segnando un ritorno clamoroso in un programma che, per lei, non è mai stato soltanto un’esperienza televisiva ma un vero spartiacque professionale. L’indiscrezione, rilanciata da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, parla di un’ipotesi concreta al vaglio di Mediaset, pronta a puntare su un volto popolare e già profondamente legato al reality.
Belen Rodriguez: da naufraga a conduttrice per L’Isola Dei Famosi
Il passaggio sarebbe simbolico oltre che strategico. Dalla newsletter si legge: "Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato. Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone. Il reality, basato sulla sopravvivenza dei naufraghi su un’isola, dovrebbe andare in onda in estate su Canale 5 con puntate – stavolta – registrate". Parole che raccontano una trasformazione netta, quasi narrativa: non più concorrente alle prese con fame e prove estreme, ma figura centrale chiamata a tenere le fila di un racconto complesso e ambizioso. Per il programma sarebbe l’ennesimo cambio alla conduzione negli ultimi anni, dopo l’alternarsi di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Veronica Gentili.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un legame che parte da lontano
Il nome di Belen, come dicevamo, non è affatto estraneo all’universo de L’Isola dei Famosi. Nel 2008 partecipò come naufraga, esperienza che contribuì in modo decisivo alla sua popolarità in Italia. Negli anni successivi il reality ha incrociato più volte la famiglia Rodriguez: Cecilia nel 2015, Jeremias nel 2019 e poi ancora nel 2022 insieme al padre Gustavo. Senza dimenticare Stefano De Martino, inviato dell’edizione 2018. Un intreccio quasi familiare che rende l’ipotesi ancora più suggestiva. Sarebbe un ritorno alle origini.
Un format rivoluzionato: niente diretta e trasloco nelle Filippine
Ma la possibile novità alla conduzione si inserisce in un progetto molto più ampio. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio: "Il cambiamento è epocale e Davide Maggio lo svela in anteprima. Mediaset ha deciso che la prossima edizione dell’Isola dei Famosi verrà registrata e sarà trasmessa in un secondo momento, dopo averne valutato i contenuti". Un cambio di rotta che segnerebbe l’addio alla diretta, elemento distintivo delle ultime edizioni. E non finisce qui, perché sempre secondo le indiscrezioni: "Ma non è assolutamente l’unica novità. Oltre a perdere la diretta, l’Isola dei Famosi dirà addio persino allo studio e la conduzione sarà in loco. Come vi avevamo anticipato, si saluterà l’Honduras e, al momento, le Filippine sono la location scelta". Un’impostazione che ricorda un racconto d’avventura più che un classico reality da prima serata, con tempi televisivi meno vincolati all’immediatezza e maggiore controllo sui contenuti.
Quando andrà in onda
La messa in onda estiva appare al momento improbabile: più verosimile che le registrazioni si tengano tra maggio e luglio, come confermato anche da altre fonti, per poi arrivare in palinsesto tra settembre 2026 e gennaio 2027. Una finestra che consentirebbe di costruire con attenzione il montaggio e la linea narrativa del programma. Nel frattempo resta il terreno delle ipotesi, come spesso accade quando si inizia a parlare di cast e conduzione. E mentre qualcuno, come Giorgio Manetti di Uomini & Donne, si è già candidato pubblicamente come naufrago, l’attenzione resta concentrata su quella che sarebbe la vera mossa strategica: affidare a Belen il compito di guidare la nuova era de L’Isola dei Famosi. Se sarà davvero lei a raccogliere la sfida lo scopriremo nelle prossime settimane. Di certo c’è che il solo accostamento del suo nome ha già riacceso curiosità e aspettative attorno al format.
Potrebbe interessarti anche
Belen Rodriguez, tutta la verità sul (presunto) flirt con Vittorio Brumotti: parla l’argentina
La showgirl avrebbe confidato a una fonte anonima come stanno davvero le cose tra le...
De Martino, la scelta drastica sulla barca dedicata al figlio Santiago: c’entra (anche) Belen, il retroscena
Non c'è pace per Stefano De Martino, sempre al centro del gossip: secondo rumor, il ...
Belen Rodriguez, i suoi 4 Sanremo tra scandali e polemiche: dalla ‘farfallina’ a Samurai Jay, cosa farà stasera al Festival
Belen Rodríguez torna a Sanremo per il quarto Festival, tra duetti, scandali passati...
Belen Rodriguez, avvistata a Genova con Vittorio Brumotti: il presunto flirt nato a Sanremo 2026
Secondo l'indiscrezione tra i due sarebbe scattata la scintilla durante il Festival,...
Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede
Come annunciato sui social, la showgirl argentina sarà ospite della seconda puntata ...
Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen torna e trionfa, doppia eliminazione e scontro durissimo tra Celentano ed Emanuel Lo
Oggi sabato 28 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fase ...
Amici 25 Serale, le pagelle: Belen si 'vendica' (7), Amadeus giusto (9), Gigi D'Alessio non è Damiano (4), Malgioglio dov'è finito? (3)
Nella puntata del 28 marzo di Amici 25, tanti litigicon Alessandra Celentano, ma anc...
Belen presto cittadina italiana: perché non ha ancora la cittadinanza e la frecciata a De Martino
La showgirl argentina, dopo ben 20 anni nel nostro Pese, è ora pronta a sostenere l’...