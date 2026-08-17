Belén Rodriguez, la reazione di Gaetano Fidanzati alle foto con l'uomo misterioso e le parole di lei: "Con me non puoi stare" Le immagini scattate a Porto Cervo hanno riacceso le indiscrezioni sulla coppia: mentre la showgirl respinge con forza le ricostruzioni circolate, il silenzio del fidanzato alimenta interrogativi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vicenda che coinvolge Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati continua a far discutere, soprattutto dopo alcune fotografie scattate durante la notte a Porto Cervo che hanno mostrato la showgirl insieme a un uomo, Simone, descritto come un suo amico. A far crescere ulteriormente la curiosità è stata la presunta reazione di Gaetano, che secondo le ricostruzioni circolate avrebbe appreso quanto accaduto soltanto successivamente, trovandosi lontano dalla compagna durante il Ferragosto.

Belén Rodriguez: le foto che hanno riacceso i dubbi

Gli scatti hanno rapidamente alimentato ipotesi sulla natura del rapporto tra Belén e Simone, anche perché in alcune immagini i due sembrano essere particolarmente vicini e, secondo quanto riportato, anche tenersi per mano. La showgirl, però, ha respinto con decisione l’idea che quelle fotografie possano raccontare una storia diversa da quella reale, sostenendo che il contesto sarebbe stato rappresentato in maniera parziale.

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Belén ha infatti scelto di intervenire pubblicamente sui social, rivolgendosi con parole molto dure a chi, a suo giudizio, avrebbe trasformato una normale amicizia in qualcosa di diverso. "Ciao Sardegna, grazie per l’amore di cui sono stata circondata e un gran bel vaffanc*** a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani (e monetizzare) a discapito di chiunque", ha scritto, contestando anche il modo in cui sarebbero state selezionate le immagini.

Il mistero sulla reazione di Gaetano Fidanzati

Parallelamente alla replica di Belén, è rimasto però il punto interrogativo sulla reazione di Gaetano Fidanzati. Secondo le indiscrezioni, il compagno della showgirl, che avrebbe trascorso il Ferragosto a Forte dei Marmi, non sarebbe stato preventivamente informato di quella serata e avrebbe scoperto le fotografie attraverso le notizie circolate. Non esistono, tuttavia, dichiarazioni pubbliche di Gaetano che confermino una crisi o una discussione con Belén. Il suo silenzio, proprio per questo, è stato interpretato in modi differenti, senza però che sia possibile stabilire con certezza quale sia stata la sua posizione davanti alle immagini.

Le parole di Belén fanno discutere

A rendere ancora più interessante la situazione è stato successivamente un messaggio pubblicato da Belén sul tema della libertà e delle scelte personali. Un pensiero che alcuni hanno collegato proprio al momento delicato vissuto dalla coppia, anche se la showgirl non ha indicato esplicitamente Gaetano. Rispondendo poi a una persona che sottolineava quanto possa essere difficile per chi non è abituato al mondo del gossip entrare in questo meccanismo, Belén ha scritto: "Mi dispiace perché non è facile entrare in questo meccanismo malsano di gossip se non ci sei dentro e non ti interessa farne parte, ma si tratta sempre di scelte".

Ancora più significativa è stata la frase successiva: "Chi sceglie di stare al mio fianco deve avere gli attributi per capire, ponderare e accettare. Altrimenti con me non puoi stare". Parole che hanno inevitabilmente alimentato le interpretazioni sulla posizione di Gaetano, soprattutto considerando il suo apparente silenzio.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali di una rottura tra Belén e Gaetano, né dichiarazioni del diretto interessato che permettano di parlare con certezza di una crisi. Le fotografie e le successive reazioni hanno però aperto un nuovo capitolo di discussione attorno alla coppia, lasciando spazio a molte domande. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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