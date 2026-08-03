Belén Rodríguez nella bufera dopo il video: il gesto con la sigaretta scatena le polemiche. Ma lei non ci sta: “I brutti gesti sono altri” La showgirl argentina è finita nel mirino delle critiche dei social per avere gettato un mozzicone a terra: il filmato che fa discutere

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Belén Rodríguez è tornata a sorridere, ma deve anche fare fronte alle polemiche. Dopo il periodo difficile, infatti, la showgirl argentina si è mostrata in un video sui social divertita e intenta a ballare a una festa, ma un gesto in particolare le è costato migliaia di critiche. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez, il video diventa virale ma il dettaglio della sigaretta divide il web

Belén Rodríguez è tornata al centro dell’attenzione sui social dopo aver pubblicato ieri sera un video in cui si mostra mentre balla in un momento di leggerezza insieme alla madre. Il filmato, che nel giro di poche ore ha raccolto oltre 5mila commenti, è stato accolto da molti con entusiasmo, ma c’è un particolare che non è passato inosservato. Durante la registrazione, infatti, la showgirl tiene una sigaretta accesa tra le mani e, pochi istanti dopo, la lancia nell’erba per continuare a ballare. Un gesto che ha immediatamente acceso la discussione sui social, soprattutto perché nel video è presente anche la piccola Luna Marì, la figlia di cinque anni nata dalla storia d’amore con Antonino Spinalbese. Di fronte alle prime critiche, però, Belén è sbottata e ha deciso di replicare a una follower che le aveva scritto: "Mamma mia. Che brutto gesto". La sua risposta è stata netta: "I brutti gesti sono altri, fidati". Una replica che evidentemente era volta a placare le polemiche, ma che non è affatto bastata.

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Pioggia di critiche: "Un pessimo esempio"

Sotto al post di Belén Rodríguez condiviso sui social – come detto – si sono moltiplicati i commenti di utenti indignati, che hanno puntato il dito contro il comportamento della conduttrice, ritenuto poco rispettoso dell’ambiente e un cattivo esempio, soprattutto per la presenza della figlia di soli cinque. "Lancio di sigaretta nell’erba davanti alla bambina, insegnamento top, che classe" si legge su Facebook, dove non manca chi rincara la dose: "Le sigarette si buttano nel posacenere", "Gettare una sigaretta a terra è da cafoni" e ancora: "Che stile… la sigaretta lanciata come al pub inglese, viva la lotta per un ambiente più pulito". Non sono mancati nemmeno giudizi ancora più severi, come "Caduta di stile", "Volgare, non sei più sul pezzo" e infine: "Potrà avere anche le Chanel ai piedi, ma signore si nasce".

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