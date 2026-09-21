Belen Rodriguez e Okoye, flirt in corso? L'avvistamento in discoteca e il ballo (sensualissimo) della showgirl. Il video è virale Belen Rodriguez sta flirtando con il portiere Okoye? Sta circolando un video che lascia pensare i fan. Ecco come si sono mostrati

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Belen Rodriguez continua a stare al centro dell’attenzione. Il gossip impazza e ormai non si parla che della – nuovissima – vita sentimentale della showgirl argentina, oltre che delle indiscrezioni lanciate su di lei da Fabrizio Corona. In queste ore sta circolando un filmato che la ritrae in una discoteca di Milano e in compagnia di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e anche lui al centro del gossip per via di un presunto – pare terminato – flirt con Cardi B.

Belen e Okoye insieme in discoteca, il ballo sexy della showgirl

Sta circolando in rete un filmato che ritrae Belen e il portiere insieme in discoteca. Seppur ripreso da lontano, il video mostra chiaramente i due ballare insieme, anche se non ci sono momenti di intimità oppure che lascino ipotizzare una presunta frequentazione. Al momento non si sa infatti quale tipo di rapporto possa essere nato tra i due, e alcuni dicono che potrebbe esserci anche una semplice amicizia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante questo, le voci su un possibile flirt continuano a correre, anche se sono passate solo alcune settimane dal presunto legame che è stato attribuito a Okoye con la rapper Cardi B. Lui era infatti stato visto insieme a quest’ultima a Parigi, durante l’ultima Fashion Week, e poi anche in Italia, più precisamente a Venezia e Udine. Entrambi non hanno mai confermato le indiscrezioni e hanno sempre parlato di puro rapporto professionale. Si continua intanto a parlare della vita personale di Belen che, dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino, ha continuato ad essere molto presente sui più importanti giornali di gossip.

La nuova vita di Belen dopo la rottura con l’ex

Ormai è d’altronde sicuro: Belen Rodriguez è tornata single dopo la – brevissima – storia d’amore con Gaetano, il personal trainer con cui ha trascorso l’estate e di cui a quanto pare si era innamorata. Poi si è parlato di un ipotetico flirt con un ragazzo molto più giovane conosciuto in Sardegna: voci, queste, che sono state prontamente smentite dalla diretta interessata.

Nonostante la rottura, lo stesso Gaetano sarebbe stato molto vicino alla soubrette dopo che Fabrizio Corona ha diffuso i video che la riguardano. Nel frattempo, anche Okoye ha dovuto affrontare non pochi pettegolezzi sul suo conto e sulla sua vita sentimentale. L’ex compagna Jelicia Westhoff lo ha infatti attaccato duramente accusandolo di comportamenti scorretti. Dopo queste accuse, lui stesso non ha replicato, decidendo di continuare a vivere nella piena riservatezza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche