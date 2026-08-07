Belen Rodriguez zittisce una hater sui social: "La mia bocca è così", poi la rivelazione inaspettata sull'invecchiare La argentina è tornata a confrontarsi con alcuni commenti ricevuti sui social e, tra critiche al suo aspetto e riflessioni sull'invecchiamento, ha scelto di rispondere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Quando Belen Rodriguez pubblica un nuovo contenuto sui social sa perfettamente che, insieme ai tanti messaggi di affetto da parte dei suoi follower, arriveranno anche osservazioni poco gentili. È una dinamica che la accompagna ormai da anni e che, nonostante tutto, continua a gestire senza sottrarsi al confronto. Anche questa volta, infatti, la showgirl ha deciso di replicare direttamente ad alcuni utenti che hanno criticato il suo aspetto fisico, trasformando un semplice video dedicato alla skincare in un acceso botta e risposta che ha rapidamente attirato l’attenzione del web.

Belen Rodriguez: un video sulla bellezza scatena nuove critiche

Tutto è nato da un filmato condiviso su Instagram nel quale Belen raccontava la propria routine mattutina dedicata alla cura della pelle: "Mi sono svegliata alle cinque del mattino", ha spiegato all’inizio del video, mostrando i prodotti del suo marchio Rebeya che utilizza abitualmente, dal siero detox alle creme idratanti fino al contorno occhi e al tonico viso. Durante il filmato ha anche voluto condividere alcuni suggerimenti con chi la segue quotidianamente, ricordando l’importanza di non trascurare alcune zone del corpo: "Mi raccomando donne, sempre gomiti e collo idratati. Bisogna stimolare la microcircolazione del viso", ha consigliato. Accanto ai numerosi complimenti ricevuti per i suggerimenti e per la spontaneità con cui si è mostrata, non sono però mancati i commenti critici, concentrati ancora una volta soprattutto sulle sue labbra.

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La replica della showgirl sulle labbra conquista i social

Tra i messaggi comparsi sotto il post, uno in particolare ha attirato l’attenzione della conduttrice. Un’utente le ha scritto: "Sgonfiati la bocca che staresti meglio". Belen non ha lasciato cadere la provocazione nel vuoto e ha risposto con la schiettezza che da sempre contraddistingue il suo modo di comunicare: "La mia bocca è così, nessuno la gonfia. Anzi se potessi decidere la vorrei meno carnosa, ma baciarla ne vale l’esuberanza". Una replica ironica ma anche molto diretta, con cui ha voluto chiarire che le caratteristiche del suo viso non sono il risultato di interventi estetici, almeno per quanto riguarda le labbra. Nonostante la sua spiegazione, altri utenti hanno continuato a commentare il suo aspetto, scrivendo frasi come: "Queste labbra sono inguardabili, che labbra strane".

La riflessione sull’età e sull’amore per se stessa

Tra i tanti commenti, qualcuno ha anche ipotizzato che dietro la sua attenzione alla skincare ci fosse il timore di invecchiare. Anche in questo caso Belen ha deciso di intervenire personalmente, offrendo una riflessione molto più ampia sul rapporto con il tempo che passa: "Paura? Zero. Anzi, ogni giorno che passa, ogni giorno che invecchio per me è una benedizione di Dio, vuol dire che sono viva. Forza, è bello invecchiare, vedere crescere i figli, arrivare a consapevolezze distinte, prendersi cura della pelle non vuol dire temere il tempo che è impossibile fermare, ma amarsi". Parole che raccontano un approccio diverso rispetto a quello che qualcuno le aveva attribuito e che si inseriscono in un percorso personale di cui aveva già parlato nei giorni scorsi, spiegando di essere riuscita a ritrovare un maggiore equilibrio e un rinnovato amore per se stessa. A chi, invece, l’ha ringraziata per i consigli condivisi ogni giorno sui social, ha infine risposto: "Provo a farvi vedere quello che fa bene a me". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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