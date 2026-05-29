Malore Belén, interviene Valentina Persia: “Eravate incarogniti”, parole da applausi e accuse durissime La comica ha preso le difese della showgirl argentina (con cui ha lavorato a Only Fun) sfogandosi contro l’ipocrisia dei social: “Un'altra occasione persa”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le condizioni di Belén Rodríguez sono al centro del mondo del gossip e dello spettacolo degli ultimi giorni. La showgirl argentina è stata colpita da un malore improvviso lo scorso lunedì e, dopo il ricovero in ospedale, ha ricevuto il sostegno di tantissimi amici e colleghi e di tutto il popolo del web. Anche Valentina Persia è intervenuta sulla questione pubblicando un video-sfogo proprio contro l’ipocrisia dei social e non solo, accusando tanti vecchi hater di Belén di avere semplice cavalcato l’ondata di affetto nei confronti della conduttrice denigrata per anni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez, anche Valentina Perisa difende la showgirl

"Guardate che io me lo ricordo quando eravate incarogniti" ha esordito Valentina Persia in un video pubblicato nella giornata di oggi su TikTok, parlando di Belén Rodríguez. La comica romana è intervenuta sulla chiacchieratissima vicenda del ricovero della conduttrice, colpita da un malore improvviso lo scorso lunedì. Belén ha lasciato l’ospedale dopo poche ore ma ha subito ricevuto l’affetto da parte di tutto il mondo dello spettacolo. Stando alle parole di Valentina Persia, tuttavia, dietro questa solidarietà ci sarebbe solo una grande quantità di ipocrisia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Le dicevate di tutto" ha ricordato la comica nel video-sfogo, ripercorrendo alcune delle controversie più discusse nel corso della carriera e della vita privata di Belén: "Ma da dove arriva questa? Ma perché, ci mancavano belle ragazze in Italia? Ma poi non la vedi che canotti che si è fatta alle labbra? Non riesce manco più a parlare, Ma che è un’artista? Per carità. E poi che vergogna. Un figlio con uno, un figlio con altro. Ma questo non è un bell’esempio per le nostre figlie".

Dopo il riferimento alle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, dunque, Valentina Persia è passata all’attacco, accusando tutti i vecchi denigratori di Belén (che con lei ha lavorato a Only Fun) di avere semplicemente cavalcato l’onda. "Oggi i vostri profili sono un pullulare di ‘avanti tutta Belen, ci dispiace tanto’" ha chiosato la comica, attaccando vari hater per avere perso "un’altra occasione per stare zitti".

Il sostegno dei vip a Belén: come sta ora

Da Cristina Parodi a Elenoire Ferruzzi e Alba Parietti fino proprio a Valentina Persia – come detto – non è mancato il sostegno nei confronti di Belén Rodríguez in questo momento di difficoltà dopo il malore (e il ‘no’ di Mediaset per la conduzione de L’Isola dei Famosi). Al momento la conduttrice si trova a casa, nel suo appartamento in zona Brera a Milano, e sarebbe in "buone condizioni". I problemi, però, potrebbero non essere finiti, dal momento che l’ex ‘iena’ rischierebbe anche una presunta denuncia per omissione di soccorso in seguito a due incidenti stradali.

Potrebbe interessarti anche