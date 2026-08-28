Belen Rodriguez risponde alle critiche sulla flebo: "Non dire speriamo che domani starai meglio?" La showgirl argentina si mostra sui social durante un momento di leggerezza trascorso in casa, ma è il dettaglio della flebo a catalizzare l'attenzione degli utenti. Tra accuse di esibizionismo e commenti di solidarietà, Belen Rodriguez decide di rispondere direttamente alle critiche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Belen Rodriguez torna a far parlare di sé sui social, questa volta per un video che avrebbe dovuto essere soltanto un momento di leggerezza condiviso con i suoi follower. La showgirl argentina si è infatti mostrata a casa mentre canta alcuni brani in spagnolo, trasformando per qualche minuto il suo salotto in una sorta di piccolo palco improvvisato. Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione, però, non è stato il karaoke e nemmeno la sua voce, bensì la flebo collegata al suo braccio, elemento che ha immediatamente dato vita a una nuova ondata di commenti e critiche.

Belen Rodriguez: il karaoke casalingo diventa una polemica

Nel video Belen appare tranquilla e intenta a cantare, in un’atmosfera apparentemente molto lontana dalle occasioni pubbliche alle quali il suo pubblico è abituato. Proprio la semplicità della scena, tuttavia, non ha impedito ad alcuni utenti di soffermarsi sulla sua condizione fisica, domandandosi perché avesse deciso di pubblicare un’immagine nella quale era visibile la flebo. Tra le osservazioni più dure è comparso anche il commento "Esibizionismo puro!", mentre un’altra persona ha scritto: "Ora mi chiedo ma perché esibirsi con la flebo al braccio". Belen non ha lasciato cadere nel vuoto le critiche e ha scelto di rispondere direttamente, mantenendo il tono ironico che spesso utilizza quando si trova a confrontarsi con gli utenti. Alla domanda sul motivo della sua scelta, la showgirl ha replicato in maniera estremamente semplice: "Perché ho la flebo al braccio". Una risposta breve, quasi provocatoria nella sua immediatezza, che ha di fatto chiuso il cerchio sulla domanda iniziale.

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La risposta alle accuse degli utenti

La discussione non si è fermata qui, perché altri follower hanno continuato a commentare il video, mentre qualcuno ha cercato di riportare l’attenzione sulle condizioni della showgirl e sulla necessità di evitare giudizi gratuiti: "A tutti quelli che domandano e criticano perché ha la flebo, ma perché avete sempre da dire qualcosa di negativo?", ha scritto un’utente.

Anche in questo caso Belen ha deciso di intervenire, rispondendo: "Perché non dire speriamo che domani con la flebo starai meglio? Easy". Secondo le informazioni circolate, la showgirl starebbe cercando di recuperare dalla bronchite anche attraverso un trattamento vitaminico. Il video, però, non nasce come un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, bensì come un momento musicale destinato al suo pubblico.

Una polemica che riporta al solito tema dell’esibizionismo

L’accusa di mostrarsi troppo, soprattutto sui social, non è comunque una novità per Belen. Di recente la showgirl aveva già risposto a chi la definiva un’esibizionista, scegliendo questa volta di accettare con ironia l’etichetta: "Amore, se non fossi un’esibizionista non farei il lavoro che faccio, cioè esibirmi". La questione, quindi, sembra riguardare soprattutto il modo in cui Belen utilizza i propri profili social, dove convivono momenti professionali, fotografie della sua vita privata e scene molto più quotidiane. Il suo profilo rappresenta ormai anche uno strumento di comunicazione e di lavoro, motivo per cui la showgirl continua a condividere con il pubblico diversi aspetti della propria quotidianità. In questo caso, però, è bastato un karaoke accompagnato dalla presenza della flebo per riaccendere la discussione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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